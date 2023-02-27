Бабуся з Донбасу стала мемом, коли попросила евакуювати її в росію: волонтери розповіли продовження історії (відео)

Бабуся зненацька попросила волонтерів евакуювати її в російське місто

Волонтери на Донбасі продовжують займатися евакуацією людей. З частиною людей евакуаційним групам буває досить складно, оскільки ті не завжди хочуть покидати свої домівки, попри небезпеку, як до прикладу, родина з Авдіївки.

Один із таких волонтерів на своєму TikTok-каналі "Kalash_Pow" опублікував курйозний випадок з бабусею у місті Часів Яр, що у Бахмутському районі. Літню жіночку запитали, куди її везти, вона відповіла: "У Чебоксари" та завірусилася у соцмережах. Люди досить агресивно відреагувати на її відповідь, оскільки Чебоксари — це російське місто.

У підсумку, волонтер вирішив розповісти передісторію про цю бабусю, аби наголосити, що негатив у її бік незаслужений. За його словами, жінку евакуювали в безпечне місце, а перед тим провели з нею дві години в дорозі.

Вона ніколи не хотіла росії тут. У неї не було змоги поїхати до своїх дітей і зараз, коли лінія фронту підійшла до неї, вона зрозуміла, що їхати їй немає куди. Вся рідня та діти її знаходяться по той бік. У неї російський паспорт, і по суті, їй немає куди їхати.

Тому волонтер закликав ставитися до таких людей з розумінням. Жінку доправили до знайомих, де вона перебуватиме у безпеці. У коментарях виникла дискусія, з приводу того, чому у пенсіонерки був російський паспорт. У частини людей знайшлися відповіді, зокрема: "Багато наших пенсіонерів отримували у кого була змога, бо там пенсія більша. Тільки не кажіть, що вперше таке чуєте", "Бо сменить паспорт на укр. та ещё волокита, моя мама лет 10 не могла сделать, уже и советского паспорта не было, а она все с бумажкой ходила".

Нагадаємо, що десяткам дітей зі Сходу знайшли затишний прихисток у Закарпатті. Крім того, "Телеграф" раніше розповідав історію котика, якого евакуювали з лінії фронту українські військові.