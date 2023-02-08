“Ну і помру, яка різниця!” В Авдіївці евакуювали хлопчика, чиї опікуни не хотіли виїжджати

Опікунка та Сашко живуть за 1 км позиції російської армії

На Донеччині поліцейські евакуювали хлопчика, якого опікуни хотіли лишити під обстрілами. Опікунська сім’я мешкає в Авдіївці, на околицях якої та інших міст окупанти зосередили свої наступальні зусилля.

Оскільки Авдіївка перебувала під постійними обстрілами, місцева військова адміністрація вирішила, що потрібно розформувати опікунську сім’ю, а правоохоронці зайнялися евакуацією, повідомляє поліція Донецької області.

П'ятикласник Сашко мешкав зі своїми опікунами у найбільш небезпечній зоні Авдіївки — старій частині міста. Тут немає ні електрики, ні води тощо, вікна в будинку забили дошками й там завжди темно. Саме там зараз проходить лінія бойових дій — відстань до окупантів становить близько кілометра.

Сашко давно не відвідує уроків, а його життя завжди перебуває під загрозою. Поліцейські намагалися вмовити родину виїхати туди, де безпечніше, однак вони навідріз відмовилися тікати — опікунка заявила, що не поїде з місця, де народилися. А коли жінці сказали, що вона може померти, вона заявила: "Ну і помру, яка різниця, помру у себе на батьківщині". І це попри те, що вона несе відповідальність за життя дитини.

Аргументом жінки було те, що в Києві також обстріли. Це збентежило поліцейських і вони попросили сказати, скільки обстрілів тут, в Авдіївці. Жінка неохоче заявила, що вони тут щохвилини.

У підсумку, Сашка вивезли у бронежилеті та касці, у броньованій машині. Далі його передали рідній тітці, яка відвезе хлопчика на Київщину.

Нагадаємо, що у спорожнілому Херсоні також стає складніше жити із кожним днем. Як проходить евакуація, розповідав "Телеграф". Про те, чому люди відмовляються евакуюватися з "гарячих точок" дізнавайтеся у ще одному нашому матеріалі.