ВСУ имеют успех в Запорожской области и атакуют на левом берегу Херсонщины: ситуация на фронте и карты

Продолжаются тяжелые бои

Идет 644-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, в минувшие сутки, 28 ноября, украинские войска продолжали наступательные операции в направлении Мелитополя и достигли успеха к западу от Работино в направлении Копани Запорожской области. Кроме того, они удержали позиции и, вероятно, атаковали на восточном (левом) берегу Херсонской области.

Российские войска продолжили наступательные действия на рубеже Купянск-Сватово-Кременная, в районе Бахмута, в районе Авдеевки, западнее и юго-западнее города Донецк, в приграничном районе Донецко-Запорожской области. Также враг наступал на западе Запорожской области и в районе Купянска и Авдеевки, сказано в ежедневной сводке Института изучения войны (ISW).

Луганская область

Российские войска продолжили локальные наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная и добились успехов. Они продвинулись к северу от Синьковки и к западу от Первомайского.

Украинский генеральный штаб сообщил, что украинские силы отразили более четырех российских атак в районе Синьковки и Петропавловки на Купянском направлении. Еще свыше 12 российских атак было отражено в районе Стельмаховки, Ямполевки, Тернов, Торского и Серебрянского лесничества в направлении Лимана. Украинский командир, действующий на направлении Купянск-Лиман, заявил, что российские войска обычно проводят атаки пехотными группами численностью от 10 до 30 человек без поддержки бронетехники.

Донецкая область

Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы продолжали штурмовые операции к югу от Бахмута. Российские войска продолжали наземные атаки в районе Бахмута, но не добились каких-либо подтвержденных успехов. Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска отразили российские атаки вблизи Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки.

Российские войска 28 ноября незначительно продвинулись в промышленной зоне к юго-востоку от Авдеевки, что подтверждено видео. Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отразили российские атаки к востоку от Новобахмутовки; к северо-востоку от Бердычей; вблизи Авдеевки, Степового, Опытного, Северного и Первомайского; и к югу от Тоненького.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что подразделения российской бригады безуспешно атаковали у Опытного. Также одна из российских бригад безуспешно атаковала у Водяного и вдоль линии Пески-Первомайское.

Генштаб Украины заявил, что российские войска атакуют в направлении Авдеевки небольшими группами пехоты. Эта тактика выбрана после того, как враг понес значительные потери в военной технике.

28 ноября российские войска провели наступательные операции к западу и юго-западу от Донецка, но не добились каких-либо подтвержденных успехов. Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска отразили российские атаки вблизи Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки.

Машовец утверждал, что россияне безуспешно атаковали у Георгиевки. Еще один российский полк безуспешно атаковал около Новомихайловки.

Российский солдат, предположительно действующий в направлении Марьинки, утверждал, что российским силам не хватает возможностей обороны и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Причина в том, что украинские войска быстро наносят удары по российским позициям, вынуждая врага постоянно передислоцироваться на новые позиции.

"Южная ось"

28 ноября российские войска атаковали и продвинулись в пограничном районе Донецкой и Запорожской областей. Российские источники утверждали вечером 27 ноября и 28 ноября, что подразделения одного российского полка атаковали вдоль линии Приютное-Старомайорское и захватили неуказанные высоты к северу от Старомайорского. Генштаб Украины сообщил, что российские войска не проводили наступательных операций в районе границы Донецкой и Запорожской областей.

Украинские войска 28 ноября продолжили наступательные операции в западной части Запорожской области и продвинулись вперед. Генштаб Украины сообщил, что украинские войска продолжили наступательные операции в направлении Мелитополя. Машовец сообщил, что украинские силы достигли неопределенного успеха к западу от Работино в направлении Копани за последние несколько дней.

Российские войска 28 ноября продолжали наземные атаки в западной части Запорожской области, но не добились каких-либо подтвержденных успехов. По данным Генштаба ВСУ, враг безуспешно атаковал у Работино и Новопрокоповки.

Украинские войска сохранили позиции и, по сообщениям, атаковали на восточном (левом) берегу Херсонской области 28 ноября. Украинский Генштаб заявил, что украинские войска продолжают удерживать позиции на восточном берегу Херсонской области.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, во время которой оценил ход возведения фортификационных вооружений и минирования территорий. По его словам, финансирование и необходимые ресурсы для этих целей есть, однако темпы работ в территориальных общинах необходимо ускорить.