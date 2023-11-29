Россияне заявили, что захватили важный поселок под Бахмутом: что там на самом деле (карта)

В ВСУ пока не комментируют эту информацию

В Минобороны рф заявили о якобы захвате населенного пункта на востоке Украины. Впрочем, украинские аналитики имеют другую информацию.

Так, по словам оккупантов, которые разнесла пропаганда, речь идет о населенном пункте Хромовое (Донецкая область). Он находится на дороге (её еще называли дорого жизни) из Бахмута в Часов Яр. Еще до оккупации Бахмута с весной 2023 года противник постоянно совершал атаки в его сторону, пытаясь перерезать логистику ВСУ.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии улучшили положение по переднему краю и освободили (захватили — Ред.) населенный пункт Артемовское (Хромово)", — говорится в сообщении Минобороны рф.

В ВСУ пока не комментируют эту информацию, однако популярный аналитический паблик DeepState заявляет, что слова россиян не соответствует действительности. При этом он утверждает, что часть населенного пункта захватчиком таки удалось занять.

"Враг занял часть Хромового, информация о полном контроле не соответствует действительности. Враг еще в сентябре активизировался в районе Берховки, отбросив Силы Обороны от Берховского водохранилища и самого села. Это повлияло на положение наших войск у Хромово и сейчас дало рецедив. Вчера ка***пы даже доходили до трассы, но наша артиллерия несколько испортила их планы", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что глава Авдеевки развеял мифы роспропаганды о захвате промзоны в Авдеевке.