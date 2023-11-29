В НАТО озвучили цифру потерь российской армии в Украине

В НАТО отмечают, что путин очень терпим к потерям

С начала полномасштабного вторжения рф в Украину убито и ранено больше 300 тысяч оккупантов. Помимо живой силы россия потеряла на фронте несколько сотен самолетов и тысячи танков.

Об этом сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на пресс-конференции после заседания Совета Украины-НАТО на уровне глав МИД, передает корреспондент "Телеграфа". Однако, по словам Столтенберга, большие надежды возлагать на эти потери не стоит.

"В военном отношении россия потеряла значительную часть своих регулярных вооруженных сил", — сказал генсек НАТО.

Йенс Столтенберг предостерег украинцев и союзников, что не стоит надеяться на то, что из-за внушительных российских потерь война может закончиться. Он добавил, что у российского диктатора владимира путина высокий порог терпимости, когда речь идет о потерях.

В то же время, по данным Генштаба ВСУ, россия потеряла в войне против Украины 327 580 солдат. Танков уничтожено 5,5 тысячи, а самолетов и вертолетов свыше 600 единиц вместе взятых.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в сутки россия теряет больше солдат, чем за все время боев за Бахмут. В ноябре среднесуточный показатель практически достиг 1000 солдат.