Еще один генерал рф ликвидирован в Украине: россияне продвигают свою версию гибели

Есть два предположения относительно его смерти

В Украине ликвидирован заместитель командира 14-го армейского корпуса рф генерал-майор Владимир Завадский. Об этом сообщили российские пропагандистские ресурсы во вторник, 28 ноября. Информация подтвердилась уже к утру 29 ноября.

В сети также появилась дополнительные данные. Официальный канал Международного разведывательного сообщества InformNapalm сообщил, что генерал "взорвался на мини".

В сообщении говорится, что есть отдельные предположения,буд-то его мог догнать FPV-дрон. А версию с миной российские СМИ продвигают, чтобы смерть генерала выглядела случайностью, а не успешно спланированной операцией украинских спецподразделений.

Информацию о ликвидации российского топ-военного сообщил и офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). Подробности он опубликовал на своем Telegram-канале.

Сначала он распространил скриншот с соответствующими данными, опубликованными в соцсетях россиянами. Впоследствии военный окончательно подтвердил, что Завадского ликвидировали. "Успешно демобилизован", — прокомментировал он.

Следует отметить, что Завадский с 2021 командовал Таманской дивизией. В ходе полномасштабного вторжения в Украину российский генерал планировал и проводил оккупационные операции в Харьковской области. В сентябре 2022-го в СМИ появилась информация о том, что он сбежал из Изюма вместе с ранеными россиянами, испугавшись контрнаступления ВСУ.

Ранее "Телеграф" писал, что Украина ликвидировала командующего Черноморским флотом России. Но впоследствии в России это опровергли.