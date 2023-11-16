Причины смерти неясны

Экс-командующий 6 армией военно-воздушных сил и противовоздушной обороны россии Владимир Свиридов найден мертвым в своем доме в Ставропольском крае россии. Вместе с ним погибла и его жена, ее тело было найдено рядом.

Об этом сообщают росСМИ. По их данным, 68-летний военный лётчик (на пенсии) и его 72-летняя жена Татьяна скончались около недели назад. При этом следов насильственной смерти на их телах не обнаружено.

Владимир Свиридов

Сотрудники службы газа провели замеры и не выявили превышения допустимой концентрации вредных веществ. Таким образом, причиной смерти супругов стало не отравление газом. Что именно привело к их гибели, будут устанавливать эксперты.

Генерал-лейтенант авиации Владимир Свиридов командовал 6 армией ВВС и ПВО рф с 2005 по 2009 годы. До этого он командовал авиационным полком бомбардировщиков в Закавказском и Северо-Кавказском округахПрезидент рф владимир путин в 2005 году наградил Свиридова званием "заслуженный летчик России". В Википедии уже появилась информация о его смерти.

Как сообщал "Телеграф", в августе в россии за один день внезапно умерли два генерала. Речь идет о бывшем замминистра обороны геннадии жидко и бывшем начальнике ФСО геннадии лопыреве.