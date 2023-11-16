Только провели переговоры. МИД Китая возмутили новые слова Байдена о Си

Высказывание главы Штатов прозвучало неожиданно

Президент США Джо Байден после встречи с китайским лидером Си Цзиньпином снова назвал его диктатором. В КНР уже отреагировали и возмутились.

"Слова Байдена, назвавшего Си Цзиньпина "диктатором", ошибочны и безответственны", — цитирует слова МИД Китая турецкое издание Clash Report.

Байден, общаясь с прессой, заявил, что Си "диктатор в том смысле, что он человек, который управляет коммунистической страной". Он добавил, что в Китае такая форма правления. Когда журналист задал вопрос президенту США, будет ли он в будущем называть китайского лидера диктатором, тот ответил: "Ну, посмотрите, ведь оно так и есть".

Примечательно, что это произошло на фоне того, что Байден назвал переговоры с Си "одними из самых продуктивных". ОН отметил, что ценит разговор с коллегой, в то время, как в китайских СМИ появилась информация о том, что стороны договорились возобновить контакты между военными ведомствами и сотрудничать в сфере борьбы с наркоторговлей.

Напомним, это не первый раз, когда Байден называет Си Цзиньпина диктатором. Первый раз он дал ему такую характеристику, когда говорил по поводу сбитого китайского разведывательного аэростата с США.