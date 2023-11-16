Тільки провели переговори. МЗС Китаю обурили нові слова Байдена про Сі

Висловлювання глави Штатів пролунало несподівано

Президент США Джо Байден після зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпін знову назвав його диктатором. У КНР вже відреагували та обурилися.

"Слова Байдена, який назвав Сі Цзіньпіна "диктатором", є помилковими і безвідповідальними", — цитує слова МЗС Китаю турецьке видання Clash Report.

Байден, спілкуючись із пресою, заявив, що Сі "диктатор у тому сенсі, що він людина, яка керує комуністичною країною". Він додав, що у Китаї така форма правління. Коли журналіст поставив питання президенту США, чи називатиме він у майбутньому китайського лідера диктатором, той відповів: "Ну, подивіться, адже воно так і є".

Примітно, що це сталося на тлі того, що Байден назвав переговори з Сі одними з найпродуктивніших. Він зазначив, що цінує розмову з колегою, у той час як у китайських ЗМІ з’явилася інформація про те, що сторони домовилися відновити контакти між військовими відомствами та співпрацювати у сфері боротьби з наркоторгівлею.

Нагадаємо, це не вперше, коли Байден називає Сі Цзіньпіна диктатором. Вперше він дав йому таку характеристику, коли говорив з приводу збитого китайського розвідувального аеростату зі США.