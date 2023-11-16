Тіла пролежали тиждень: у рф загадково померли генерал та його дружина

Причини смерті неясні

Екс-командувача 6 армій військово-повітряних сил і протиповітряної оборони росії Володимира Свиридова знайдено мертвим у своєму будинку в Ставропольському краї рф. Разом із ним загинула та його дружина, її тіло було знайдено поряд.

Про це повідомляють росЗМІ. За їхніми даними, 68-річний військовий льотчик (на пенсії) та його 72-річна дружина Тетяна померли близько тижня тому. При цьому слідів насильницької смерті на їхніх тілах не виявлено.

Володимир Свиридов

Співробітники служби газу провели виміри та не виявили перевищення допустимої концентрації шкідливих речовин. Таким чином, причиною смерті подружжя стало не отруєння газом. Що саме призвело до їхньої загибелі, встановлюватимуть експерти.

Генерал-лейтенант авіації Володимир Свиридов командував 6 армією ВПС і ППО Росії з 2005 по 2009 роки. До цього він командував авіаційним полком бомбардувальників у Закавказькому та Північно-Кавказькому округах. У Вікіпедії вже з’явилася інформація про його смерть.

Як повідомляв "Телеграф", у серпні в росії за один день раптово померли два генерали. Йдеться про колишнього заступника міністра оборони геннадії рідко та колишнього начальника ФСТ геннадії лопирєва.