В кремле ответили на заявление Зеленского о возможности ликвидации путина

В россии уверены в защите своего диктатора

В рф отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского по поводу возможной ликвидации российского диктатора владимира путина. Там заявили, что у нашей страны якобы не получится этого сделать.

Об этом пишут российские пропагандисты, ссылаясь на заявление пресс-секретаря путина дмитрия пескова. По его словам, Киев уже много раз на словах "покушался" на президента рф.

"Если вы помните, на путина словесно покушались из Украины много раз на самых разных уровнях. Мы прекрасно отдаем себе в этом отчет. Ничего у них не получится" — сказал он.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Sun сказал, что Украина может воспользоваться шансом ликвидировать российского диктатора владимира путина, если она действительно получит такую возможность. При этом, глава государства добавил, что в кремле также хотят обезглавить нашу страну – возможно, не путем физической ликвидации, а с помощью провоцирования нестабильности в Украине. Одну из операций российские террористы планируют на конец 2023 года.

Ранее мы писали о том, что россия стремится посеять раскол в украинском обществе. Кремль хочет создать "хаос" внутри страны и сместить президента. Российский план подрыва ситуации в Украине Зеленский описал как Майдан-3, объяснив, что россия стремится устроить в Украине переворот.