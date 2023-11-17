"Майдан-3": Зеленский заявил о новом коварном плане кремля

Поставки оружия Украине сократились и рф пытается воспользоваться моментом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что смещение акцента на войну в Израиле замедлило поставки артиллерийских снарядов в Украину. По этой причине контрнаступление ВСУ заходит в тупик. Кроме того, рф хочет подорвать ситуацию в Украине изнутри.

Зеленский сказал об этом группе журналистов в своем офисе в Киеве 16 ноября. Его цитирует Вloomberg.

"Наши поставки сократились. Это жизнь — и это нормально, поскольку все борются за выживание, и мы тоже должны защищаться", — отметил президент.

Отмечается, что Зеленский провел неделю, уверяя союзников, что украинские военные готовятся к зимним боям. Делегация из Киева посетила Вашингтон.

"Сейчас я сосредоточен на получении помощи от Запада …фокус смещается из-за Ближнего Востока и других причин. Без поддержки мы отступим", — сказал Зеленский.

Кроме того, по словам главы Украины, россия также стремится посеять раскол в украинском обществе. кремль хочет создать "хаос" внутри страны и сместить президента. Он сослался на разведданные, полученные Киевом от партнеров. Российский план подрыва ситуации в Украине Зеленский описал как "Майдан-3", пояснив, что рф стремится устроить в Украине переворот.

Как сообщал "Телеграф", в Пентагоне настаивают на выделении помощи Украине. Заместитель представителя министерства обороны США Сабрина Сингх, заявила, что Конгрессу следует как можно скорее принять запрос президента Джо Байдена по поводу выделения дополнительных средств Украине и Израилю.