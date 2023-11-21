У кремлі відповіли на заяву Зеленського про можливість ліквідації путіна

В росії впевнені у захисті свого диктатора

У рф відреагували на заяву президента України Володимира Зеленського з приводу можливої ліквідації російського диктатора володимира путіна. Там заявили, що нашій країні нібито не вдасться цього зробити.

Про це пишуть російські пропагандисти, посилаючись на заяву прессекретаря путіна дмитра пєскова. За його словами, Київ вже багато разів на словах "робив замах" на президента росії.

"Якщо ви пам’ятаєте, на путіна словесно робили замах з України багато разів на різних рівнях. Ми чудово усвідомлюємо це. Нічого у них не вийде" — сказав він.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю The Sun сказав, що Україна може скористатися шансом ліквідувати російського диктатора володимира путіна, якщо вона справді отримає таку можливість. При цьому глава держави додав, що у кремлі також хочуть обезголовити нашу країну – можливо, не шляхом фізичної ліквідації, а за допомогою провокування нестабільності в Україні. Одну з операцій російські терористи планують наприкінці 2023 року.

Раніше ми писали, що росія прагне посіяти розкол в українському суспільстві. Кремль хоче створити "хаос" усередині країни та усунути президента. Російський план підриву ситуації в Україні Зеленський описав як Майдан-3, пояснивши, що росія прагне влаштувати в Україні переворот.