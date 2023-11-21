Це війна, маємо право: Зеленський прокоментував варіант, за якого Україна ліквідує путіна

У кремлі, своєю чергою, не відмовляються від планів усунути Зеленського від влади будь-яким способом

Україна може скористатися шансом ліквідувати російського диктатора володимира путіна, якщо вона дійсно отримає таку можливість. Україна має повне право це зробити, оскільки захищає свою землю та веде справедливу війну, а росіяни хотіли вбити українського лідера.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Sun. Голова держави нагадав, що росіяни вже безліч разів намагалися обезголовити країну – як на початку вторгнення, так і потім.

"Перша спроба дуже цікава, коли вона перша, а потім усе як по маслу. По-перше, люди не знають, що робити, і це дуже страшно. А потім просто розвідка ділиться з вами подробицями, що ще одна група приїхала в Україну, щоб це зробити", – сказав він.

Президент додав, що у кремлі не відмовилися від планів усунути його від влади – можливо, не шляхом фізичної ліквідації, а через провокування нестабільності в Україні. Одну з операцій російські терористи планують на кінець 2023 року.

"Вони будуть використовувати будь-які інструменти, які вони мають", – зазначив президент.

При цьому Зеленський не став говорити журналістам, чи причетна Україна до замахів на колаборантів та російських чиновників на тимчасово окупованих росіянами територіях. Він послався на те, що це цілком таємна інформація.

"Я не можу обговорювати з вами якісь спецоперації української розвідки, секретної служби чи якихось спецпідрозділів. Є деякі моменти, які ми не обговорюємо", – резюмував президент,

Раніше "Телеграф" писав, що за словами Зеленського, росія прагне посіяти розкол в українському суспільстві. Кремль хоче створити "хаос" усередині країни та змістити президента. Російський план підриву ситуації в Україні Зеленський описав як "Майдан-3", пояснивши, що росія прагне влаштувати в Україні переворот.