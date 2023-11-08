Помста за путіна: в рф вирішили "спіймати" ще одного суддю з Гааги

За якою статтею суддя оголошений у розшук — невідомо

Міністерство внутрішніх справ росії оголосило у розшук ще одного суддю Міжнародного кримінального суду (МКС) Серхіо Херардо Угальде Годінеса. Він, як і інші, пов’язаний з видачею ордера на арешт російського диктатора володимира путина.

Інформацію про це почали розповсюджувати пропагандистські ЗМІ, посилаючись на дані розміщені в онлайн-базі МВС росії. При цьому не уточнюється, за якою статтею суддю було оголошено у розшук.

До цього в країні-агресорі вже оголошували у розшук двох інших суддів МКС: Томоко Акане та Розаріо Сальваторе Айталу, а також прокурора МКС Каріма Хана. Проти них було порушено справу про "притягнення свідомо невинного до кримінальної відповідальності" та "підготовку до нападу на президента".

Варто наголосити, що це сталося після того, як МКС видав ордер на арешт путіна та марії львової-білової за звинуваченням у незаконному переміщенні українських дітей до росії, що вважається воєнним злочином. Суд не визнає імунітет глав держав, якщо йдеться про воєнні злочини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що генеральний прокурор України Андрій Костін прокоментував видачу ордера на арешт путіна. Після цієї події диктатор став невиїзним, а світовим лідерам це серйозний сигнал.