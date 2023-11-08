Месть за путина: в рф решили "поймать" еще одного судью из Гааги

По какой статье судья объявлен в розыск — неизвестно

Министерство внутренних дел россии объявило в розыск еще одного судью Международного уголовного суда (МУС) Серхио Херардо Угальде Годинеса. Он, так же как и остальные, связан с выдачей ордера на арест российского диктатора владимира путина.

Информацию об этом стали распространять пропагандистские СМИ, ссылаясь на данные размещенные в онлайн-базе МВД россии. При этом не уточняется, по какой статье судья был объявлен в розыск.

До этого в стране-агрессоре уже объявляли в розыск двух других судей МУС: Томоко Акане и Розарио Сальваторе Айталу, а также прокурора МУС Карима Хана. Против них было возбуждено дело о "привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности" и "подготовке к нападению на президента".

Стоит подчеркнуть, что это случилось после того, как МУС выдал ордер на арест путина и марии львовой-беловой по обвинению в незаконном перемещении украинских детей в россию, что считается военным преступлением. Суд не признает иммунитет глав государств, если идет речь о военных преступлениях.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что генеральный прокурор Украины Андрей Костин прокомментировал выдачу ордера на арест путина. После этого события диктатор стал невыездным, а для мировых лидеров это серьезный сигнал.