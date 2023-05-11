В россии собрались мстить за ордер на арест путина: что задумали

В СК рф выдали новое абсурдное заявление

Следственный комитет рф планирует объявить в розыск судей Международного уголовного суда, которые в марте 2023 года выдали ордер на арест российского диктатора владимира путина и "уполномоченной по правам ребёнка" марии львовой-беловой.

Об этом сегодня, 11 мая, сообщил глава СК Александр Бастрыкин на сессии "Дети Донбасса: право на защиту" в рамках Петербургского международного юридического форума, пишет российское пропагандистское агентство ТАСС.

"Прокурора суда, председателей и трех судей, которые активно влияли на принятие этого решения, мы скоро объявим в розыск", — сказал Бастрыкин.

Отмечается также, что 20 марта СК рф возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей МУС, заявляя, что их действия якобы носят заведомо нeзаконный характер.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что что 17 марта текущего года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест путина и львовой-беловой. Их подозревают в принудительной депортации украинских детей на территорию рф. После этого путину стал буквально закрыт доступ в другие страны, так как каждое государство, подписавшее Римский статут, должно будет арестовать российского диктатора, если тот заедет в страну. Речь идет о 123 государствах мира.