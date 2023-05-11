У росії зібралися помститися за ордер на арешт путіна: що задумали

У СК Росії видали нову абсурдну заяву

Слідчий комітет росії планує оголосити в розшук суддів Міжнародного кримінального суду, які в березні 2023 року видали ордер на арешт російського диктатора володимира путіна і "уповноваженої з прав дитини" марії львової-бєлової.

Про це сьогодні, 11 травня, повідомив голова СК Олександр Бастрикін на сесії "Діти Донбасу: право на захист" у рамках Петербурзького міжнародного юридичного форуму, пише російська пропагандистська агенція ТАСС.

"Прокурора суду, голів та трьох суддів, які активно впливали на ухвалення цього рішення, ми скоро оголосимо в розшук", — сказав Бастрикін.

Зазначається також, що 20 березня СК рф порушив кримінальну справу стосовно прокурора та суддів МКС, заявляючи, що їхні дії нібито мають свідомо незаконний характер.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 17 березня поточного року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт путіна та львової-бєлової. Їх підозрюють у примусовій депортації українських дітей на територію росії. Після цього путіну став буквально закритий доступ до інших країн, оскільки кожна держава, яка підписала Римський статут, повинна заарештувати російського диктатора, якщо той заїде в країну. Йдеться про 123 держави світу.