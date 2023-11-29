Ще одного генерала рф ліквідовано в Україні: росіяни просувають свою версію загибелі

Наразі є два припущення стосовно його загибелі

В Україні ліквідовано заступника командира 14-го армійського корпусу рф генерал-майора Володимира Завадського. Про це повідомили російські пропагандистські ресурси у вівторок, 28 листопада. Інформация підтвердилася вже на ранок 29 листопада.

В мережі також з’явились додаткова інформація. Офіційний канал Міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm повідомив, що генерал "підірвався на міні".

Повідомляється, що є окремі припущення, ніби його міг наздогнати FPV-дрон. А версію з міною просувають, щоб смерть генерала виглядала випадковістю, а не успішною спланованою операцією українських спецпідрозділів.

Інформацію про ліквідацію російського топвійськового повідомив і офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц). Деталі він опублікував на своєму Telegram-каналі.

Спочатку він поширив скриншот з відповідними даними, що опублікували у соцмережах росіяни. А згодом військовий остаточно підтвердив, що Завадського ліквідували. "Успішно демобілізований", — прокоментував він.

Слід зазначити, що Завадський з 2021 року командував Таманською дивізією. Під час повномасштабного вторгнення в Україну російський генерал планував та проводив окупаційні операції в Харківській області. У вересні 2022-го в ЗМІ з’явилась інформація про те, що він втік з Ізюма разом із пораненими росіянами, злякавшись контрнаступу ЗСУ.

Раніше "Телеграф" писав, що Україна ліквідувала командувача Чорноморського флоту росії. Але згодом в рф це спростували.