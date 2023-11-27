Суточные потери россиян сейчас выше, чем в битве за Бахмут: стали известны цифры

Кроме потерь личного состава, у россиян есть огромные потери в технике и они уже не успевают их компенсировать

Российские террористы во время своей попытки наступать на Авдеевку несут среднесуточные потери более высокие, чем это было в марте 2023 года во время наступления российских войск на Бахмут. За ноябрь 2023 года, согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, среднесуточные потери россиян составляли 931 единицу личного состава.

Об этом пишет военный эксперт Игаль Левин со ссылкой на данные разведки Британии и Генерального штаба ВСУ. В частности, британская разведка отмечает, что непосредственная проверка российских потерь невозможна, однако их можно оценить как правдоподобную.

В марте 2023 года, когда ЧВК "Вагнер" штурмовала Бахмут, используя свои "одноразовые" батальоны из заключенных, среднесуточные потери россиян составляли 776 единиц личного состава. Но потери на Авдеевском направлении значительно превосходят Бахмут.

Польский военный эксперт Якуб Яновский, продолжающий дело проекта Oryx по подсчету верифицированной уничтоженной техники во время войны, отмечает, что российские террористы потеряли 2500 танков с начала вторжения. Все потери подтверждены фотографиями или видеозаписями.

Российская армия все еще может брать подержанную советскую технику с баз хранения, но это становится все более проблематичным. СССР оставил после себя большие запасы вооружений, но они не нескончаемы. К тому же, с баз хранения забирают в первую очередь ту технику, которую легче восстановить. Чем больше времени проходит – тем сложнее восстанавливать то, что остается. А технику россияне в Украине теряют быстрее, чем производят новую, или расконсервируют и ремонтируют старую – даже по наиболее консервативным оценкам экспертов.

"Таким образом, боеспособность российской армии постепенно падает, хоть и не настолько быстрыми темпами, как того бы хотелось. Сжигая армейскую группировку в новых штурмах Авдеевки, российское руководство только наращивает эти темпы истощения своей армии. Вне зависимости от исхода битвы, потери ВС РФ в ней окажут значительное влияние на их боевые возможности в среднесрочной и долгосрочной перспективе", – резюмирует эксперт.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российские пропагандисты публикуют в сети информацию о якобы продвижении оккупантов в промзоне Авдеевки.

Во время наступления на Авдеевку в Донецкой области российские кафиры несут тяжелые потери. Только за последний месяц в районе Авдеевки было потеряно около 8 машин модификации БМП-2 675-СБ3КДЗ.