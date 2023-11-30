Уплата налогов и ввоз гуманитарки по-новому, помощь ВПЛ и тарифы ЖКУ: что изменится с 1 декабря

Изменений будет масса и не все приятные

Каждый месяц несет украинцам что-то новое, и декабрь не станет исключением. Главные изменения первого месяца зимы коснутся бизнеса, и нельзя сказать, что они придутся всем по вкусу.

"Телеграф" разбирался, какие изменения и кого ждут в Украине с 1 декабря. Их нельзя назвать революционными, но довольно неприятными они станут.

С 1 декабря начнут проверять бизнес, но не всех

Уже с 1 декабря в Украине возобновляются налоговые проверки, что было прописано в новом законе, недавно принятом Радой. Причем документальные плановые налоговые проверки могут проводить в отношении:

предпринимателей, осуществляющих реализацию подакцизной продукции;

представителей бизнеса в области организации и проведения азартных игр;

налогоплательщиков, оказывающих финансовые, платежные услуги;

нерезидентов, осуществляющих в Украине деятельность через обособленные подразделения, постоянные представительства и/или обособленные подразделения.

"Телеграф" подробно писал, кому следует опасаться возможной проверки в первую очередь, например, тех, кто платит налогов в среднем на 50% меньше, чем другие предприятия или предприниматели в данной отрасли.

Впрочем, для кое-кого проверки с 1 декабря пока так и не начнутся. Так, ФОПы 1-й и 2-й групп единого налога могут не опасаться проверок до 1 декабря 2024 года.

Уплата налога по новым правилам

Кроме возврата проверок бизнес ожидает изменение правил заполнения платежек на его уплату. Теперь уже с 1 декабря в поле платежек под названием "Назначение платежа" придется указывать два обязательных пункта:

код уплаты налогов и ЕСВ;

название налога или ЕСВ и период, за который он уплачивается.

Если речь идет об уплате единого социального взноса или единого налога, теперь платежка должна будет включать в себя цифру "101", то есть код налога и период за который он уплачивается, например, III квартал 2023 года или ноябрь 2023, если плата идет ежемесячно.

Тарифы заморожены, а субсидии платят

Хорошей новостью будет то, что в декабре не будут расти тарифы на коммунальные услуги, поскольку действует мораторий на рост тарифа на газ и тепло, принятый ранее Верховной Радой. По остальным коммунальным тарифам такой ясности в долгосрочной перспективе нет, но с 1 декабря ни электроэнергия, ни вода, ни вывоз мусора, ни квартплата точно расти не будут. Так что платить украинцы по-прежнему будут 2,64 грн за 1 кВт/ч и 7,96 грн за 1 кубометр газа от "Нафтогаза".

Также будет продолжена практика выплаты субсидий семьям, расходы которых на коммуналку превышают 15% совокупного дохода. С декабря ее размер в Украине изменится из-за роста сумм в платежках.

В то же время для бизнеса НКРЭКУ с 1 декабря ввел 4 зоны потребления электроэнергии, в зависимости от которой предприятия должны будут платить от 3 до 7,5 тысяч гривен за каждый потребленный МВт/ч.

Ввозить гуманитарную помощь будем по-новому

Также с 1 декабря начнут действовать правила, указанные в постановлении КМУ №953 о новых правилах ввоза гуманитарной помощи из-за рубежа. Теперь волонтеры должны будут вносить всю номенклатуру в декларацию в специальном реестре и отчитываться о передаче помощи адресатам или заказчикам. Таким образом в правительстве планируют бороться с преступными схемами, которые используются для упрощенного ввоза в Украину товаров под видом гуманитарки и их последующей продажи.

При этом до 1 апреля 2024 года сохранится переходной период, когда отчетность о ввезенной и выданной гуманитарной помощи можно будет сдавать в бумажном и электронном виде.

Более подробно о новых правилах ввоза гуманитарной помощи "Телеграф" писал ранее.

Помощь ВПЛ

Также изменятся правила назначения помощи внутренне перемещенным лицам, если они подходят под какое-либо из условий, о которых ранее писал "Телеграф". К примеру, лицо, отказавшееся от выплаты, имеет право на возобновление помощи, однако нужно соответствовать двум условиям — если у данного лица было уничтожено или повреждено жилье и украинец повторно переехал с территории, на которой ведутся боевые действия или она оккупирована.

Экзамены у водителей

Также с 1 декабря на территории всей Украины распространится пилотный проект по приему экзаменов у водителей на прозрачных условиях. Он стартует в Харьковской, Черновицкой, Тернопольской, Волынской, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях.

С 1 декабря теоретические и практические экзамены будут принимать исключительно сервисные центры МВД указанных регионов, участвующие в "пилоте". Другие сервисные центры МВД в этих областях по-прежнему будут предоставлять гражданам услуги по регистрации и перерегистрации транспортных средств, обмену и выдаче национального и международного водительского удостоверения, выбраковка транспортного средства.

Напомним, что до 1 декабря в соответствии с правилами воинского учета, утвержденными постановлением Кабинета министров №1487, ежегодно в военкоматы (ТЦК и СП) должны подавать списки военнообязанных и резервистов.