Систему выплат для ВПЛ улучшили: изменения касаются 4-х категорий украинцев

Некоторые лица могут возобновить начисления

Украинцам, которые в начале войны вынужденно покинули свои дома, государством предусмотрено социальная помощь в размере 3 тысяч гривен для всех лиц, а 2 тысячи — для детей и людей с инвалидностью. Но с 21 ноября 2023 года вводятся новые изменения для получения помощи.

Как отмечают в Министерстве социальной политики, человек, отказавшийся от выплаты, может снова за ним обратиться. Для этого нужно совершить определенные действия.

Изменения, которые были внесены в систему выплаты социальной помощи

ВПЛ, которые обращаются впервые за помощью и находились за границей более 30 дней и вернулись в Украину, имеют право обратиться за помощью через 15 дней после переезда;

ВПЛ, которые вернулись в Украину после 01.08.23 г., но ранее потеряли помощь из-за пребывания за границей более 30 дней, выплату будут назначать по личному обращению через 15 дней. Такие лица будут получать деньги в течение полугода;

ВПЛ, которые после 1 августа 2023 года вынуждены были повторно покинуть свои дома из-за обязательной/принудительной эвакуации (в т.ч. из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС) смогут получать помощь в течение еще 6 месяцев.

На сайте отмечается, что лицо, отказавшееся от выплаты, имеет право на возобновление помощи, однако нужно соответствовать двум условиям — если у данного лица было уничтожено или повреждено жилье и украинец повторно переехал с территории, на которой ведутся боевые действия или она оккупирована.

Кроме того, лицо, которое будет получать выплаты после принятия этих изменений и оно трудоспособного возраста, но без работы, после 3 месяцев начисления денег должно стать на учет в Государственную службу занятости, или получить другую помощь по программам Минэкономики по трудоустройству, или трудоустроиться, зарегистрироваться как ФЛП или получить ваучер для обучения и т.д.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что внутренне перемещенные лица будут получать помощь не дольше 12 месяцев с момента регистрации. Однако часть из них не лишится поддержки государства.