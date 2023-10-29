В Украине вводятся новые правила выплат ВПЛ: что изменится с 1 ноября

Сумма помощи ВПЛ останется неизменной

В связи с войной в Украине введены выплаты внутриперемещенным лицам (ВПЛ). Но с 1 ноября 2023 года вводятся новые правила получения помощи.

Теперь для оформления выплат в органы соцзащиты должен обращаться только один человек от всей семьи, а не каждый ее член в отдельности, как было раньше. Это нововведение касается только тех, кто впервые обращается за помощью.

Также теперь деньги будут приходить на банковский счет одному лицу в расчете на всех членов семьи. В то же время сумма пособия останется неизменной. По 3 тысячи гривен будут получать дети и лица с инвалидностью, а все остальные категории ВПЛ – по 2 тысячи гривен.

Ранее Кабинет Министров продлил выплаты переселенцам до конца января 2024 года. В то же время помощь могут переназначить еще на полгода. Это касается семей, которые имеют низкое имущественное положение или в их составе есть человек с инвалидностью, лица пенсионного возраста, трое и более несовершеннолетних детей.

Напомним, с 1 сентября 2023 года право на выплаты потеряли лица, которые:

приобрели транспортное средство, которому менее пяти лет, кроме авто, которые были приобретены волонтерами и переданы на нужды обороны страны;

купили недвижимость на сумму свыше 100 тыс. грн (кроме жилья, полученного на средства государственного или местного бюджета);

имеют на депозитном банковском счете денежные средства на общую сумму более 100 тыс. грн;

купили иностранную валюту (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг), а также банковские металлы на общую сумму более 100 тыс. грн.;

имеют в собственности жилье, расположенное на территориях, на которых не ведутся боевые действия и не временно оккупированы, если такое жилье имеет площадь свыше 13,65 м2 на одного члена семьи.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Кабинет Министров принял постановление, согласно которому внутренне перемещенные лица будут получать пособие не дольше 12 месяцев с момента регистрации. Однако часть из них не лишится поддержки государства.