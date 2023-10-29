В Україні вводять нові правила виплат ВПО: що зміниться з 1 листопада

Сума допомоги ВПО залишиться незмінною

У зв'язку з війною в Україні запроваджені виплати внутрішньопереміщеним особам (ВПО). Але з 1 листопада 2023 року вводяться нові правила отримання допомоги.

Тепер для оформлення виплат в органи соцзахисту повинна звертатись лише одна особа від усієї родини, а не кожен її член окремо, як було раніше. Це нововведення стосуються лише тих, хто вперше звертається по допомогу.

Також тепер гроші приходитимуть на банківський рахунок одній особі у розрахунку на всіх членів родини. Водночас сума допомоги залишиться незмінною. По 3 тисячі грн отримуватимуть діти та особи з інвалідністю, а всі інші категорії ВПО – по 2 тисячі грн.

Раніше Кабінет Міністрів продовжив виплати переселенцям до кінця січня 2024. Водночас допомогу можуть перепризначити ще на пів року. Це буде стосуватись тих родин, які мають низький майновий стан або у їх складі є людина з інвалідністю, особи пенсійного віку, троє та більше неповнолітніх дітей.

Нагадаємо, з 1 вересня 2023 року право на виплати втратили особи, які:

придбали транспортний засіб, якому менше як п’ять років, крім авто, які були придбані волонтерами та передані на потреби оборони країни;

купили нерухомість на суму понад 100 тис. грн (крім житла, отриманого коштом державного чи місцевого бюджету);

мають на депозитному банківському рахунку кошти на загальну суму більш як 100 тис. грн;

купили іноземну валюту (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг), а також банківські метали на загальну суму понад 100 тис. грн;

мають у власності житло, що розташоване на територіях, на яких не ведуться бойові дії та які не є тимчасово окупованими, якщо таке житло має площу понад 13,65 м2 на одного члена сім’ї.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Кабінет Міністрів прийняв постанову, згідно з якою внутрішньо переміщені особи будуть отримувати допомогу не довше, аніж 12 місяців з моменту реєстрації. Проте частина з них не втратить підтримку держави.