Систему виплат для ВПО покращили: зміни стосуються 4-х категорій українців
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Деякі особи можуть поновити нарахування
Українцям, які на початку війни вимушено покинули свої домівки, державою передбачено соціальну допомогу у вигляді 3 тисяч гривень для всіх осіб, а 2 тисячі — для дітей та людей з інвалідністю. Але з 21 листопад 2023 року вводяться нові зміни для отримання допомоги.
Як зазначають у Міністерстві соціальної політики, людина, що відмовилась від виплати, може знову за нею звернутись. Для цього треба зробити певні дії.
Зміни, що були внесені до системи виплати соціальної допомоги
- ВПО, які звертаються вперше за допомогою та перебували за кордоном понад 30 днів і повернулись в Україну, мають право звернутись по допомогу через 15 днів після переїзду;
- ВПО, які повернулись в Україну після 01.08.23 р., але раніше втратили допомогу через перебування за кордоном понад 30 днів, виплату призначатимуть за особистим зверненням через 15 днів. Такі особи отримуватимуть гроші протягом пів року;
- ВПО, які після 1 серпня 2023 змушені були повторно покинути свої домівки через обов’язкову/примусову евакуацію (в т.ч. через підрив окупантами Каховської ГЕС) зможуть отримувати допомогу протягом ще 6 місяців.
На сайті зазначається, що особа, яка відмовилась від виплати, має право на поновлення допомоги, однак треба відповідати двом умовам — якщо у даної особи було знищено або пошкоджено житло та українець повторно переїхав з території, на якій ведуться бойові дії або вона окупована.
Окрім того, особа, яка отримуватиме виплати після ухвалення цих змін та вона є працездатного віку, але без роботи, після 3 місяців нарахування грошей повинна стати на облік в Державну службу зайнятості, або отримати іншу допомогу за програмами Мінекономіки щодо працевлаштування, або ж працевлаштуватися, зареєструватися як ФОП чи отримати ваучер на навчання тощо.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що внутрішньо переміщені особи будуть отримувати допомогу не довше, аніж 12 місяців з моменту реєстрації. Проте частина з них не втратить підтримку держави.