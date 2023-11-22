Систему виплат для ВПО покращили: зміни стосуються 4-х категорій українців

Деякі особи можуть поновити нарахування

Українцям, які на початку війни вимушено покинули свої домівки, державою передбачено соціальну допомогу у вигляді 3 тисяч гривень для всіх осіб, а 2 тисячі — для дітей та людей з інвалідністю. Але з 21 листопад 2023 року вводяться нові зміни для отримання допомоги.

Як зазначають у Міністерстві соціальної політики, людина, що відмовилась від виплати, може знову за нею звернутись. Для цього треба зробити певні дії.

Зміни, що були внесені до системи виплати соціальної допомоги

ВПО, які звертаються вперше за допомогою та перебували за кордоном понад 30 днів і повернулись в Україну, мають право звернутись по допомогу через 15 днів після переїзду;

ВПО, які повернулись в Україну після 01.08.23 р., але раніше втратили допомогу через перебування за кордоном понад 30 днів, виплату призначатимуть за особистим зверненням через 15 днів. Такі особи отримуватимуть гроші протягом пів року;

ВПО, які після 1 серпня 2023 змушені були повторно покинути свої домівки через обов’язкову/примусову евакуацію (в т.ч. через підрив окупантами Каховської ГЕС) зможуть отримувати допомогу протягом ще 6 місяців.

На сайті зазначається, що особа, яка відмовилась від виплати, має право на поновлення допомоги, однак треба відповідати двом умовам — якщо у даної особи було знищено або пошкоджено житло та українець повторно переїхав з території, на якій ведуться бойові дії або вона окупована.

Окрім того, особа, яка отримуватиме виплати після ухвалення цих змін та вона є працездатного віку, але без роботи, після 3 місяців нарахування грошей повинна стати на облік в Державну службу зайнятості, або отримати іншу допомогу за програмами Мінекономіки щодо працевлаштування, або ж працевлаштуватися, зареєструватися як ФОП чи отримати ваучер на навчання тощо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що внутрішньо переміщені особи будуть отримувати допомогу не довше, аніж 12 місяців з моменту реєстрації. Проте частина з них не втратить підтримку держави.