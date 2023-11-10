В однієї з категорій ВПО окремі умови для виплат від держави: як їх отримати

Це стосується лише конкретних груп осіб

Україною передбачено грошову допомогу для осіб, які стали внутрішньо переміщеними особами через повномасштабне вторгнення. Числення кількість українців знайшли прихисток в інтернатах. У Мінреінтеграції пояснили, чи нарахує держава виплату таким особам.

Як пояснюють на сайті, на виплати мають право особи, які до переміщення та взяття їх на повне державне утримання на новому місці, проживали у власному житлі та/або перебували в лікарні.

"Така внутрішньо переміщена особа має звернутися до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації із заявою про поновлення (призначення) допомоги на проживання", – йдеться у повідомленні.

Однак, якщо таким особам відмовляють у виплатах, слід звертайтеся до на цілодобову гарячу лінію за коротким номером: 15-48 або на гарячу лінію Уповноваженого з питань ВПО за номером: (066) 813-62-39.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що кожен член української родини може отримати майже 6 тисяч гривень. Для надання цього нарахування є кілька умов.