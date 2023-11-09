Виплати нарахують кожному члену родини: як українцям отримати майже 6 тисяч гривень

Є список необхідних документів

Україна продовжує нараховувати грошові допомоги для осіб, які цього потребують. На виплати в розмірі 5 820 гривень можуть розраховувати ті, хто відповідає деяким умовам.

Як повідомляється на сайті пресслужби благодійного фонду "Право на захист", заявки для подальших виплат приймаються до 10 листопада включно від жителів Сумської області. Подати документи можна в електронному вигляді.

Допомогу можуть отримати ті, хто не мав раніше допомоги від міжнародних організацій та середньомісячний дохід сім'ї не перевищує 5,4 тисячі гривень на людину.

"Сім'ї, які подали заявку після 1 жовтня до кінця 2023 року, отримають 3,6 тисячі гривень на особу на три місяці та для підготовки до зимового періоду ще 2220 гривень на кожного", — йдеться в повідомленні.

Які особи можуть подати заявку для виплати

ВПО, які переїхали на нове місце після початку російського вторгнення;

громадяни, які не переїжджали, але постраждали від бойових дій у Сумській області;

люди, які повернулися додому після вимушеного переїзду через воєнні дії.

Які критерії потрібні для надання таким українцям грошей

батьки-одинаки з дітьми, не старшими за 18 років, і/або членами сім'ї, старшими за 55 років;

сім'ї людей, старших за 55 років, із дітьми, молодшими за 18 років;

сім'ї, які утримують осіб з особливими потребами;

сім'ї, які виховують прийомних дітей.

Як зареєструватися на виплати та необхідні документи

Записатися та передати свої дані, які знадобляться для оформлення допомоги, можна за адресою: місто Конотоп, вулиця Богдана Хмельницького, 24. Зробити це можна в такі дні — 9 листопада можна з 9 до 18:00, а 10 листопада — з 9 до 16:00.

Також із собою потрібно взяти документи. А саме:

ідентифікаційний код;

паспорт або інші документи, що засвідчують особу;

довідку ВПО;

IBAN банківського рахунку;

свідоцтво про народження дітей;

документ про опіку над дитиною;

посвідчення або меддовідку за наявності інвалідності або хронічного захворювання.

Варто зауважити, що необхідна присутність усіх членів сім'ї. Однак якщо людина хвора, то допускається реєстрація за оригіналами документів за умови надання медичного підтвердження їхнього стану здоров'я.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи може отримати українець соціальні виплати від держави, якщо має статус "дитина війни".