Выплаты начислят каждому члену семьи: как украинцам получить почти 6 тысяч гривен

Есть список необходимых документов

Украина продолжает начислять денежные помощи для нуждающихся. На выплаты в размере 5820 гривен могут рассчитывать те, кто отвечает некоторым условиям.

Как сообщается на сайте пресс-службы благотворительного фонда "Право на защиту", заявки для дальнейших выплат принимаются до 10 ноября включительно от жителей Сумской области. Подать документы можно в электронном виде.

Помощь могут получить те, кто не имел ранее помощи от международных организаций и среднемесячный доход семьи не превышает 5,4 тысячи гривен на человека.

"Семьи, подавшие заявку после 1 октября до конца 2023 года, получат 3,6 тысячи гривен на человека на три месяца и для подготовки к зимнему периоду еще 2220 гривен на каждого", — говорится в сообщении.

Какие лица могут подать заявку на выплату

ВПО, переехавшие на новое место после начала российского вторжения;

граждане, не переезжавшие, но пострадавшие от боевых действий в Сумской области;

люди, вернувшиеся домой после вынужденного переезда из-за военных действий.

Какие критерии нужны для предоставления таким украинцам денег

родители-одиночки с детьми, не старше 18 лет, и/или членами семьи старше 55 лет;

семьи людей старше 55 лет с детьми младше 18 лет;

семьи, содержащие лиц с особыми потребностями;

семьи, воспитывающие приемных детей.

Как зарегистрироваться на выплаты и необходимые документы

Записаться и передать свои данные, которые понадобятся для оформления помощи, можно по адресу: Конотоп, улица Богдана Хмельницкого, 24. Сделать это можно в такие дни — 9 ноября можно с 9 до 18:00, а 10 ноября — с 9 до 16 :00.

Также с собой нужно взять документы. А именно:

идентификационный код;

паспорт или другие документы, удостоверяющие личность;

справку ВПЛ;

IBAN банковского счета;

свидетельство о рождении детей;

документ об опеке над ребенком;

удостоверение или медсправку при наличии инвалидности или хронического заболевания.

Следует заметить, что необходимо присутствие всех членов семьи. Однако если человек болен, то допускается регистрация по оригиналам документов при предоставлении медицинского подтверждения их состояния здоровья.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, может ли получить украинец социальные выплаты от государства, если имеет статус "ребенок войны".