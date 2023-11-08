Статус "ребенок войны": могут ли такие украинцы получить соцвыплаты

Кроме денег, им предусмотрены льготы

Украинцы, получившие статус ребенка войны, могут рассчитывать на некоторые выплаты от государства. Такой статус, кроме денег, предусматривает некоторые льготы на местном уровне.

По словам адвоката Марьяна Сащука, такой статус получают дети, которые во время военных действий, вооруженных конфликтов и агрессии РФ не достигли совершеннолетия и получили физические или психологические травмы. Предоставить пакет документов должны родители, опекуны или сам несовершеннолетний.

Кто имеет право на статус ребенка войны и как оформить его

Дети, которые:

получили ранения, контузии, увечья;

получили психологическое насилие;

испытали физическое, сексуальное насилие;

были угнаны или незаконно вывезены за пределы нашей страны;

привлекались для участия в действиях военизированных или вооруженных формирований;

незаконно содержались, в том числе в плену.

По словам эксперта, для того чтобы оформить статус, нужно обратиться с соответствующим заявлением в службу по делам детей по месту жительства ребенка, и подать пакет документов. Этим могут заниматься законные родители, опекуны или сам ребенок (если ему уже исполнилось 14 лет).

Какие выплаты осуществятся таким детям

ежегодная денежная помощь на оздоровление ребенка войны дошкольного и школьного возраста. Порядок и условия предоставления ежегодного пособия устанавливаются Кабинетом министров Украины;

компенсация расходов, связанных с получением психологической помощи для ребенка войны дошкольного и школьного возраста. Размер, условия и порядок выплаты компенсации устанавливается Кабинетом Министров Украины;

государственная целевая поддержка для получения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования в государственных и коммунальных учебных заведениях.

Следует отметить, что такие украинцы могут бесплатно питаться в учебных заведениях, независимо от подчинения, типов и форм собственности.

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