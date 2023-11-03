Денежная помощь для 6 категорий украинцев: что необходимо для получения выплаты

Заявление следует подать до 10 ноября включительно

Украинцы при некоторых условиях могут рассчитывать на денежные выплаты. Одной из таких является финансовая поддержка, которая будет осуществляться 6 разным категориям людей.

Есть целевая и многоцелевая выплата, которая будет начисляться при содействии Швейцарского Красного Креста. Об этом сообщила Ивано-Франковская областная организация Общества Красного Креста Украины.

Целевая денежная помощь предоставляется внутренне перемещенным лицам, которые:

Являются лицами с инвалидностью I или II группы;

Воспитывают ребенка с инвалидностью;

Самостоятельно воспитывают ребенка (мать/отец одиночка) и не получают помощи на воспитание/алименты от второго родителя.

Многоцелевая выплата производится для лиц, которые:

Обладающие инвалидностью I или II группы, вызванной военной агрессией;

Являются внутри перемещенными лицами с инвалидностью I или II группы;

Являются внутри перемещенными лицами, воспитывающими ребенка с инвалидностью.

Как получить эти деньги и необходимые документы

Чтобы претендовать на средства, необходимо иметь активный статус ВПЛ и быть зарегистрированным в Ивано-Франковской ОТГ.

Лица могут подавать заявление до 10 ноября (включительно).

С собой необходимо иметь копии документов для подтверждения личности и определенной категории, а именно документ, подтверждающий инвалидность, документальное подтверждение факта, что лицо не получает алименты, документальное подтверждение факта, что лицо является одиноким и т.п.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, кто из украинцев рассчитывает на выплату от государства на обучение.