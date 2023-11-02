Государство может оплатить обучение четырем категориям людей: кто получит ваучер

Начислением будет заниматься Государственная служба занятости

Четыре категории украинцев могут рассчитывать на выплату денег в размере 26,8 тысяч гривен на оплату обучения.

Как можно получить такой ваучер и куда следует обращаться, рассказали в The Mango.. Начислением ваучера будет заниматься Государственная служба занятости для получения новых профессиональных навыков и повышения квалификации.

Кто имеет право на ваучер и какие условия

Защитники и защитницы Украины, которые получили ранения;

Лица с инвалидностью в результате войны;

Внутри перемещенные лица;

Все украинцы от 45 лет со стажем работы не менее 15 лет.

Эти лица могут ожидать выплаты, если они:

Не зарегистрированы как безработные;

У них нет соответствующей работы на рынке труда;

Не достигли пенсионного возраста;

Не получали ваучеры на обучение раньше;

У них нет переподготовки на средства государства за последние три года;

Имеют профессиональное, специальное или высшее образование.

Какие можно получить профессии с ваучером

Перечень профессий и специальностей для обучения, для которых могут выдать ваучер, утвержден Минэкономики Украины, а именно: ремесленные и ремонтные работы, профессии в транспортной отрасли, строительные профессии, медицинские профессии, в области IT, в сфере образования, социального обеспечения и социальной работы.

Такие лица могут самостоятельно выбирать профессию по перечню, форме и месту обучения.

Как получить такой ваучер

Для этого необходимо обратиться в ближайший Центр занятости с заявлением и предоставить список документов:

Паспорт;

Трудовая книга;

документы об образовании;

Регистрационный номер учетной карты налогоплательщика;

Другие документы – по требованию.

Решения о выдаче ваучера принимаются в Центре занятости в течение 8 рабочих дней со дня подачи документов.

Если обучение было прервано без уважительной причины, все средства, предоставленные по ваучеру, должны быть возвращены в течение 30 дней.

По некоторым причинам лицо может не возвращать деньги в случае прекращения обучения — приговор суда, смерть, признание пропавшим или недееспособным без вести, переезд в другой город на ПМЖ, призыв на военную службу, прохождение военных сборов или мобилизация.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые украинцы могут получить выплату из-за войны.