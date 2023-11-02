Государство может оплатить обучение четырем категориям людей: кто получит ваучер
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Начислением будет заниматься Государственная служба занятости
Четыре категории украинцев могут рассчитывать на выплату денег в размере 26,8 тысяч гривен на оплату обучения.
Как можно получить такой ваучер и куда следует обращаться, рассказали в The Mango.. Начислением ваучера будет заниматься Государственная служба занятости для получения новых профессиональных навыков и повышения квалификации.
Кто имеет право на ваучер и какие условия
- Защитники и защитницы Украины, которые получили ранения;
- Лица с инвалидностью в результате войны;
- Внутри перемещенные лица;
- Все украинцы от 45 лет со стажем работы не менее 15 лет.
Эти лица могут ожидать выплаты, если они:
- Не зарегистрированы как безработные;
- У них нет соответствующей работы на рынке труда;
- Не достигли пенсионного возраста;
- Не получали ваучеры на обучение раньше;
- У них нет переподготовки на средства государства за последние три года;
- Имеют профессиональное, специальное или высшее образование.
Какие можно получить профессии с ваучером
Перечень профессий и специальностей для обучения, для которых могут выдать ваучер, утвержден Минэкономики Украины, а именно: ремесленные и ремонтные работы, профессии в транспортной отрасли, строительные профессии, медицинские профессии, в области IT, в сфере образования, социального обеспечения и социальной работы.
Такие лица могут самостоятельно выбирать профессию по перечню, форме и месту обучения.
Как получить такой ваучер
Для этого необходимо обратиться в ближайший Центр занятости с заявлением и предоставить список документов:
- Паспорт;
- Трудовая книга;
- документы об образовании;
- Регистрационный номер учетной карты налогоплательщика;
- Другие документы – по требованию.
Решения о выдаче ваучера принимаются в Центре занятости в течение 8 рабочих дней со дня подачи документов.
Если обучение было прервано без уважительной причины, все средства, предоставленные по ваучеру, должны быть возвращены в течение 30 дней.
По некоторым причинам лицо может не возвращать деньги в случае прекращения обучения — приговор суда, смерть, признание пропавшим или недееспособным без вести, переезд в другой город на ПМЖ, призыв на военную службу, прохождение военных сборов или мобилизация.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые украинцы могут получить выплату из-за войны.