Сумму будет определять комиссия: как украинцу получить выплату из-за войны
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Заявление можно будет подать онлайн
Украинцы, у которых повреждено или разрушено жилье, имеют право на выплату помощи от государства. Для таких лиц начисление составляет 200 тысяч гривен, и ее в первую очередь осуществят для 5 категорий людей.
На первом этапе помощь получат граждане, чьи дома нуждаются в небольших вложениях на косметический ремонт, как говорит вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram-канале.
В приоритете на получение выплат будут:
- участники боевых действий;
- мобилизованные;
- семьи погибших военных;
- люди с инвалидностью I и II групп;
- многодетные семьи.
Как украинцам оформить заявление и куда обращаться
- В приложении "Дія" найти раздел "Послуги", а затем — "Відновлення";
- В "Відновленні" выбрать раздел "Подать заяву";
- Ответить на вопросы и внести свои данные, номер банковской карты, на которую будут перечислены деньги.
Размер выплаты будет определять специальная комиссия, которая прежде придет на место разрушения, зафиксирует степень повреждения и примет окончательное решение.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые украинцы во время отдыха могут рассчитывать на денежные выплаты от государства.