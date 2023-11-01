Сумму будет определять комиссия: как украинцу получить выплату из-за войны

Заявление можно будет подать онлайн

Украинцы, у которых повреждено или разрушено жилье, имеют право на выплату помощи от государства. Для таких лиц начисление составляет 200 тысяч гривен, и ее в первую очередь осуществят для 5 категорий людей.

На первом этапе помощь получат граждане, чьи дома нуждаются в небольших вложениях на косметический ремонт, как говорит вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram-канале.

В приоритете на получение выплат будут:

участники боевых действий;

мобилизованные;

семьи погибших военных;

люди с инвалидностью I и II групп;

многодетные семьи.

Как украинцам оформить заявление и куда обращаться

В приложении "Дія" найти раздел "Послуги", а затем — "Відновлення";

В "Відновленні" выбрать раздел "Подать заяву";

Ответить на вопросы и внести свои данные, номер банковской карты, на которую будут перечислены деньги.

Размер выплаты будет определять специальная комиссия, которая прежде придет на место разрушения, зафиксирует степень повреждения и примет окончательное решение.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые украинцы во время отдыха могут рассчитывать на денежные выплаты от государства.