Более 100 тысяч гривен: кто из украинцев может получить денежную выплату и при каких условиях

Размер выплаты будет индивидуальным

В Украине женщины имеют право на разные социальные выплаты. Во время беременности и родов работающее лицо может выйти в отпуск. Во время такого отдыха государство будет обеспечивать соответствующую финансовую помощь женщине.

Согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании ", женщины, имеющие право на выплату больничных, могут получить ее с 30 недели беременности. Однако есть те, которые могут получить деньги раньше.

На оплату больничных по беременности и родам имеют право женщины, работающие на условиях трудового договора (контракта), гиг-контракта, другого гражданско-правового договора, по другим основаниям, предусмотренным законом, на предприятиях, в учреждениях, организациях независимо от формы собственности и хозяйствования, в частности, являющиеся резидентами Действие Сити (Ред. Более распространенный украинский вариант — Дія Сіті), в том числе в иностранных дипломатических и консульских учреждениях, других представительствах нерезидентов или у физических лиц, женщины, избранные на выборные должности в органах государственной власти, органах местного самоуправления, женщины-предприниматели, члены фермерского хозяйства, если они не относятся к лицам, подлежащим страхованию в связи с временной потерей трудоспособности по другим основаниям, как говорится в законе.

Размер выплаты больничных и сколько календарных дней оплачиваются

Чаще всего деньги предоставляются с 30 недель беременности, но женщины, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы (1-3 категория), могут уйти в декретный отпуск раньше – с 27 недели беременности.

Оплачиваемый отпуск по беременности и родам предоставляется продолжительностью:

126 календарных дней (70 дней до родов и 56 после), а в случае осложнений во время родов или рождения двух, или более детей – дополнительно предоставляется 14 календарных дней отпуска;

180 календарных дней (90 до родов и 90 после) для женщин, отнесенных к 1-3 категориям лиц, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.

Сумма помощи на один день декретного отпуска исчисляется путем деления заработка за последние 12 месяцев, предшествующих месяцу наступления страхового случая, на количество календарных дней пребывания в трудовых отношениях.

Если женщина предприниматель, размер выплаты зависит от величины единого социального взноса, который она платила в течение последнего года.

Однако размер выплаты по беременности и родам для работающих женщин не должен превышать максимально 100 500 грн в месяц, а минимально — 6 700 гривен в месяц.

Какие дни не причисляются к декретному отпуску

В расчетном периоде (12 месяцев) не учитываются календарные дни, не отработанные по уважительным причинам:

временная нетрудоспособность;

отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста и шестилетнего возраста по медицинскому заключению;

отпуск без сохранения заработной платы;

приостановка действия трудового договора в связи с военной агрессией россии против Украины.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что на выплату от Швейцарского благотворительного фонда могут рассчитывать жители 6 областей в Украине.