Держава може оплатити навчання чотирьом категоріям людей: хто отримає ваучер

Нарахуванням займатиметься Державна служба зайнятості

Чотири категорії українців можуть розраховувати на виплату грошей в розмірі 26,8 тисячі гривень на оплату навчання.

Як можна отримати такий ваучер і куди слід звертатися, розповіли в The Mango.. Нарахуванням ваучера займатиметься Державна служба зайнятості для здобуття нових професійних навичок та підвищення кваліфікації.

Хто має право на ваучер та які умови

Захисники та захисниці України, які зазнали поранення;

Особи з інвалідністю внаслідок війни;

Внутрішньо переміщені особи;

Усі українці віком від 45 років зі стажем роботи не менше 15 років.

Ці особи можуть чекати на виплату, якщо вони:

Не зареєстровані як безробітні;

У них немає відповідної роботи на ринку праці;

Не досягли пенсійного віку;

Не отримували ваучери на навчання раніше;

У них немає перепідготовки коштом держави за останні три роки;

Мають професійну, спеціальну чи вищу освіту.

Які можна здобути професії з ваучером

Перелік професій та спеціальностей для навчання, для яких можуть видати ваучер, затверджено Мінекономіки України, а саме — ремісничі та ремонтні роботи, професії у транспортній галузі, будівельні професії, медичні професії, в галузі IT, у сфері освіти, соціального забезпечення та соціальної роботи.

Такі особи можуть самостійно обирати професію з переліку, форму та місце навчання.

Як отримати такий ваучер

Для цього потрібно звернутися до найближчого Центру зайнятості із заявою та надати список документів:

Паспорт;

Трудова книжка;

Документи про освіту;

Реєстраційний номер облікової картки платника податків;

Інші документи — на вимогу.

Рішення про видачу ваучера ухвалюються в Центрі зайнятості протягом 8 робочих днів з дня подання документів.

Якщо навчання було перервано без поважної причини, всі кошти, які були надані за ваучером, повинні бути повернені протягом 30 днів.

За деяких причин особа може не повертати гроші у разі припинення навчання — вирок суду, смерть, визнання зниклим або недієздатним безвісти, переїзд в інше місто на ПМП, заклик на військову службу, проходження військових зборів або мобілізація.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі українці можуть отримати виплату через війну.