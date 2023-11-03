Грошова допомога для 6 категорій українців: що необхідно для отримання виплати
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Заяву треба подати до 10 листопада включно
Українці за деяких умов можуть розраховувати на грошові виплати. Однією з таких є фінансова підтримка, яка здійснюватиметься 6 різним категоріям людей.
Є цільова та багатоцільова виплата, яка нараховуватиметься за сприяння Швейцарського Червоного Хреста. Про це повідомила Івано-Франківська обласна організація Товариства Червоного Хреста України.
Цільова грошова допомога надається внутрішньо переміщеним особам, які:
- Є особами з інвалідністю І чи II групи;
- Виховують дитину з інвалідністю;
- Самостійно виховують дитину (мати/батько одинак) та не отримують допомоги на виховання/аліменти від другого з батьків.
Багатоцільова виплата здійснюється для осіб, що:
- Що мають інвалідність І або ІІ групи, спричинену військовою агресією;
- Є внутрішньо переміщеними особами з інвалідністю І чи ІІ групи;
- Є внутрішньо переміщеними особами, котрі виховують дитину з інвалідністю.
Як отримати ці гроші та необхідні документи
Щоб претендувати на кошти, необхідно мати активний статус ВПО та бути зареєстрованим в Івано-Франківській ОТГ.
Особи можуть подавати заяву до 10 листопада (включно).
З собою необхідно мати копії документів для підтвердження особи та визначеної категорії, а саме документ, що підтверджує інвалідність, документальне підтвердження факту, що особа не отримує аліменти, документальне підтвердження факту, що особа є самотньою тощо.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, хто з українців розраховувати на виплату від держави на навчання.