Рус

Грошова допомога для 6 категорій українців: що необхідно для отримання виплати

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Українська гривня
Українська гривня. Фото Pixabay

Заяву треба подати до 10 листопада включно

Українці за деяких умов можуть розраховувати на грошові виплати. Однією з таких є фінансова підтримка, яка здійснюватиметься 6 різним категоріям людей.

Є цільова та багатоцільова виплата, яка нараховуватиметься за сприяння Швейцарського Червоного Хреста. Про це повідомила Івано-Франківська обласна організація Товариства Червоного Хреста України.

Цільова грошова допомога надається внутрішньо переміщеним особам, які:

  • Є особами з інвалідністю І чи II групи;
  • Виховують дитину з інвалідністю;
  • Самостійно виховують дитину (мати/батько одинак) та не отримують допомоги на виховання/аліменти від другого з батьків.

Багатоцільова виплата здійснюється для осіб, що:

  • Що мають інвалідність І або ІІ групи, спричинену військовою агресією;
  • Є внутрішньо переміщеними особами з інвалідністю І чи ІІ групи;
  • Є внутрішньо переміщеними особами, котрі виховують дитину з інвалідністю.

Як отримати ці гроші та необхідні документи

Щоб претендувати на кошти, необхідно мати активний статус ВПО та бути зареєстрованим в Івано-Франківській ОТГ.

Особи можуть подавати заяву до 10 листопада (включно).

З собою необхідно мати копії документів для підтвердження особи та визначеної категорії, а саме документ, що підтверджує інвалідність, документальне підтвердження факту, що особа не отримує аліменти, документальне підтвердження факту, що особа є самотньою тощо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, хто з українців розраховувати на виплату від держави на навчання.

Теги:
#Соціальні виплати #Виплати #Грошова допомога