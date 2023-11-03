Грошова допомога для 6 категорій українців: що необхідно для отримання виплати

Заяву треба подати до 10 листопада включно

Українці за деяких умов можуть розраховувати на грошові виплати. Однією з таких є фінансова підтримка, яка здійснюватиметься 6 різним категоріям людей.

Є цільова та багатоцільова виплата, яка нараховуватиметься за сприяння Швейцарського Червоного Хреста. Про це повідомила Івано-Франківська обласна організація Товариства Червоного Хреста України.

Цільова грошова допомога надається внутрішньо переміщеним особам, які:

Є особами з інвалідністю І чи II групи;

Виховують дитину з інвалідністю;

Самостійно виховують дитину (мати/батько одинак) та не отримують допомоги на виховання/аліменти від другого з батьків.

Багатоцільова виплата здійснюється для осіб, що:

Що мають інвалідність І або ІІ групи, спричинену військовою агресією;

Є внутрішньо переміщеними особами з інвалідністю І чи ІІ групи;

Є внутрішньо переміщеними особами, котрі виховують дитину з інвалідністю.

Як отримати ці гроші та необхідні документи

Щоб претендувати на кошти, необхідно мати активний статус ВПО та бути зареєстрованим в Івано-Франківській ОТГ.

Особи можуть подавати заяву до 10 листопада (включно).

З собою необхідно мати копії документів для підтвердження особи та визначеної категорії, а саме документ, що підтверджує інвалідність, документальне підтвердження факту, що особа не отримує аліменти, документальне підтвердження факту, що особа є самотньою тощо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, хто з українців розраховувати на виплату від держави на навчання.