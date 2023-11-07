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Задержка соцвыплат для семей: когда приходят деньги и куда обращаться

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Украинская гривна
Украинская гривна. Фото Pixabay

Причиной временной невыплаты может быть направление денег на другие нужды государства

Некоторые украинские семьи, у которых родился ребенок, имеют право на выплату в размере 41 280 гривен от государства и иногда ее могут задерживать.

Когда приходят деньги и куда обращаться в случае задержки, можно узнать на сайте Факты. В издании отмечают, что период зачисления денег на карту не может превышать трех дней.

Хотя обычно в банки эти средства поступают с 4 по 10 число, но на счета родителей приходят с 5 по 15 число.

Почему задерживают деньги и куда обратиться

Родители с задержанием получают выплаты из-за того, что органы Государственной казначейской службы производят платежи с учетом ресурсной обеспеченности единого казначейского счета и приоритетности осуществления расходов. Поэтому, в первую очередь, деньги поступают на национальную безопасность и оборону государства.

Если родителям все же не пришли деньги, то они могут обратиться в органы социальной защиты по месту жительства (постоянного или временного), или позвонить на горячую линию по номеру 15-45.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в 2024 году в Украине возрастут социальные выплаты. Народный депутат, Председатель Комитета по бюджету Роксолана Подласа рассказала, кому повезет с надбавкой.

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#Ребенок #Социальные выплаты #Деньги #Выплаты #Декретные