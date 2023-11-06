В 2024 году в Украине вырастут социальные выплаты: кого коснется повышение

Некоторые лица наоборот, после проведения реформы солидарной пенсионной системы, будут получать меньшую сумму

В 2024 году предусмотрена индексация пенсий и других выплат от государства, которые предусмотрены проектом государственного бюджета Бюджетным комитетом Верховной Рады Украины. Об этом рассказала народный депутат, Председатель Комитета по вопросам бюджета Роксолана Подласа.

"Пенсии, зарплаты врачам и учителям, социальная помощь — это защищенные статьи расходов, все они сохраняются. Кроме того, 1 марта планируется также индексация пенсий. В целом все выплаты, которые люди получают от государства, будут индексироваться в следующем году", — отметила парламентарий.

Кроме того, по словам Подласа, в следующем году планируется запуск реформы пенсионной системы. Также в бюджете заложили расходы на покрытие дефицита Пенсионного фонда.

"То есть те, кто сейчас получает самые маленькие пенсии, будут иметь рост выплат. В то же время для чиновников, которые вышли на пенсию и получают какие-то астрономические суммы, мы планируем снижение таких пенсий. Все это делается для того, чтобы солидарная пенсионная система была более справедливой", — подчеркнула народный депутат.

Она добавила, что выплаты для ВПЛ в 2024 году будут поступать без изменений.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые украинцы могут рассчитывать на денежную помощь. Как говорят в организации, выплата производится для 6 категорий лиц.