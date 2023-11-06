У 2024 році в Україні зростуть соціальні виплати: кого торкнеться підвищення

Деякі особи навпаки, після проведення реформи солідарної пенсійної системи, отримуватимуть меншу суму

У 2024 році передбачена індексація пенсій та деяких інших виплат від держави, які передбачені проєктом державного бюджету Бюджетним комітетом Верховної Ради України. Про це розповіла народна депутатка, Голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.

"Пенсії, зарплати лікарям і вчителям, соціальна допомога — це захищені статті видатків, усі вони зберігаються. Крім того, 1 березня планується також індексація пенсій. Загалом усі виплати, які люди отримують від держави, будуть індексуватися наступного року", — зазначила парламентарійка.

Окрім того, за словами Підласа, наступного року планується запуск реформи пенсійної системи. Також в бюджеті заклали й видатки на покриття дефіциту Пенсійного фонду.

"Тобто ті, хто зараз отримує найменші пенсії, матимуть зростання виплат. Водночас для чиновників, які вийшли на пенсію й отримують якісь астрономічні суми, ми плануємо зниження таких пенсій. Усе це робиться для того, щоб солідарна пенсійна система була більш справедливою", — наголосила народна депутатка.

Вона додала, що виплати для ВПО у 2024 році будуть надходити без змін.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі українці можуть розраховувати на грошову допомогу. Як кажуть в організації, виплата здійсниться для 6 категорій осіб.