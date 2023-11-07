Затримка соцвиплат для сімей: коли приходять гроші та куди звертатись

Причиною тимчасової невиплати може бути направлення грошей на інші потреби держави

Деякі українські сім'ї, у яких народилась дитина, мають право на виплату в розмірі 41 280 гривень від держави й інколи її можуть затримувати.

Коли приходять гроші й куди треба звертатись у разі затримки, можна дізнатись на сайті Факти. У виданні наголошують на тому, що період зарахування грошей на карту не може перевищувати трьох днів.

Хоча зазвичай у банки ці кошти надходять із 4 по 10 число, але на рахунки батьків приходять із 5 по 15 число.

Чому затримують гроші й куди звернутись

Батьки із затриманням отримують виплати через те, що органи Державної казначейської служби роблять платежі з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунку та пріоритетності здійснення видатків. Тому у першу чергу гроші надходять на національну безпеку та оборону держави.

якщо батькам все ж таки не прийшли гроші, то вони можуть звернутись до органів соціального захисту за місцем проживання (постійного чи тимчасового), або ж зателефонувати на гарячу лінію за номером 15-45.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про у 2024 році в Україні зростуть соціальні виплати. Народна депутатка, Голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа розповіла, кому пощастить з надбавкою.