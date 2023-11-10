У одной из категорий ВПЛ отдельные условия для выплат от государства: как их получить

Это касается только конкретных групп лиц

Украиной предусмотрена денежная помощь для лиц, ставших внутренне перемещенными лицами из-за полномасштабного вторжения. Многочисленное количество украинцев нашли убежище в интернатах. В Минреинтеграции объяснили, начислит ли государство выплату таким лицам.

Как объясняют на сайте, на выплаты имеют право лица, до перемещения и взятия их на полное государственное содержание на новом месте, проживали в собственном жилье и/или находились в больнице.

"Такое внутренне перемещенное лицо должно обратиться в орган социальной защиты населения по месту регистрации с заявлением о возобновлении (назначении) помощи на жительство ", — говорится в сообщении.

Однако, если таким лицам отказывают в выплатах, следует обращаться на круглосуточную горячую линию по короткому номеру: 15-48 или на горячую линию Уполномоченного по ВПЛ по номеру: (066) 813-62-39.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что каждый член украинской семьи может получить почти 6 тысяч гривен. Для этого начисления есть несколько условий.