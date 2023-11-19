Що робити, якщо виплати ВПО не приходять: куди звертатися одержувачам допомоги

Найчастіше затримки є наслідком технічних проблем

Після початку російського вторгнення в Україну мільйони жителів нашої країни були змушені залишити свої будинки та тимчасово переїхати на нове місце проживання. При цьому держава намагається допомогти їм, виплачуючи допомогу для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), проте з деяких причин вони можуть не приходити.

Як зазначають у Міністерстві соціальної політики, найчастіше такі виплати проводяться щомісяця 15 чи 28 числа. Перерахування коштів відбувається на рахунки "Ощадбанку", після чого їх зараховують на рахунки ВПО.

При цьому там зазначають, що якщо затримки у виплатах трапляються, це відбувається з технічних причин. Але попри це, всі люди, яким покладено виплати їх так чи інакше отримають, проте, можливо, це станеться трохи пізніше.

Однак є ситуації, коли виплат немає тривалий час і в цьому випадку одержувачам виплат варто персонально поцікавитись, як із цим справи. Для цього можна звернутися за номерами:

15-48 — номер гарячої лінії Міністерства реінтеграції;

+38 (066) 813-62-39 — офіс уповноваженого з прав ВПО.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що кожен член української родини може отримати майже 6 тисяч гривень. Для цього є кілька умов.