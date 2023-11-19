Что делать, если выплаты ВПЛ не приходят: куда обращаться получателям помощи

Зачастую задержки являются следствием технических проблем

После начала российского вторжения в Украину, миллионы жителей нашей страны были вынуждены покинуть свои дома и временно переехать на новое место жительства. При этом государство старается помочь им, выплачивая пособия для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), однако по некоторым причинам они могут не приходить.

Как отмечают в Министерстве социальной политики, зачастую такие выплаты проводятся ежемесячно 15 или 28 числа. Перечисление средств происходит на счета "Ощадбанка", после чего их зачисляют на счета ВПЛ.

При этом там отмечают, что если задержки в выплатах случаются, то это происходит по техническим причинам. Но несмотря на это, все люди, которым положены выплаты их так или иначе получат, однако возможно, что это произойдет чуть позже.

Однако есть ситуации, когда выплат нет длительное время и в этом случае получателям выплат стоит персонально поинтересоваться, как с этим обстоят дела. Для этого можно обратиться по номерам:

15-48 — номер горячей линии Министерства реинтеграции;

+38 (066) 813-62-39 — офис уполномоченного по правам ВПЛ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что каждый член украинской семьи может получить почти 6 тысяч гривен. Для этого начисления есть несколько условий.