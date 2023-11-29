Студенты, работники и не только: до 1 декабря данные украинцев передадут в военкоматы, что это значит

Правила должны выполняться ежегодно

В Украине, согласно правилам воинского учета, до конца ноября 2023 года в военкоматы должны направить списки военнообязанных граждан. Их передать должны все работодатели и не только.

Об этом в комментарии сайту "ТСН" рассказала адвокат Марина Бекало. Она отметила, что в соответствии с правилами военного учета, утвержденными постановлением Кабинета министров №1487, ежегодно до 1 декабря в военкоматы (ТЦК и СП) должны подаваться списки военнообязанных и резервистов.

Списки должны подать:

государственные органы, органы местного самоуправления, исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов;

предприятия, учреждения и организации, ведущие учет своих работников;

учебные заведения, ведущие списки своих соискателей образования.

"Представление списков осуществляется с целью сверки данных списков персонального военного учета призывников, военнообязанных и резервистов с учетными документами (данными) соответствующих ТЦК СП, в которых они состоят на военном учете", — пояснила Марина Бекало.

О том, как сейчас проходит мобилизация, вы можете прочитать в интервью спикера Полтавского областного ТЦК и СП майора Романа Истомина "Телеграфу" под названием "О болезнях, с которыми берут в ВСУ, выдаче повесток на улице и лжи роспропаганды: интервью со спикером Полтавского военкомата, ч.II".

Напомним, в военкомате рассказали о том, где не могут раздавать повестки.