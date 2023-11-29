Студенти, працівники і не тільки: до 1 грудня дані українців передадуть до військкоматів, що це означає

Правила мають виконуватися щорічно

В Україні, згідно з правилами військового обліку, до кінця листопада 2023 року до військкоматів мають направити списки військовозобов’язаних громадян. Їх передати мають усі роботодавці і не тільки.

Про це у коментарі сайту "ТСН" розповіла адвокат Марина Бекало. Вона зазначила, що відповідно до правил військового обліку, затверджених постановою Кабінету міністрів №1487, щороку до 1 грудня до військкоматів (ТЦК та СП) мають подаватися списки військовозобов’язаних та резервістів.

Списки мають подати:

державні органи, органи місцевого самоврядування, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад;

підприємства, установи та організації, які ведуть облік своїх працівників;

навчальні заклади, які ведуть списки своїх претендентів на освіту.

"Подання списків здійснюється з метою звіряння даних списків персонального військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів з обліковими документами (даними) відповідних ТЦК СП, у яких вони перебувають на військовому обліку", — пояснила Марина Бекало.

Про те, як зараз відбувається мобілізація, ви можете прочитати в інтерв’ю спікера Полтавського обласного ТЦК та СП майора Романа Істоміна "Телеграфу" під назвою "Про хвороби, з якими беруть у ЗСУ, про видачу повісток на вулиці і брехню роспропаганди: інтерв'ю з речником Полтавського військкомату, ч.II".

Нагадаємо, у військкоматі розповіли про те, де не можуть роздавати повістки.