Зимние субсидии: украинцев с декабря ждут большие изменения, что нужно знать

Государство поможет гражданам в отопительный сезон

В Украине можно получить субсидию на различные коммунальные и жилищные услуги. А в зимний период их размер значительно изменится.

"Телеграф" рассказывает о том, какие изменения ждут украинцев с 1 декабря. Согласно решению Кабинета министров, субсидию гражданам назначают, если расходы на коммунальные услуги больше 15% среднемесячного совокупного дохода семьи.

Что касается размера выплат, то если летом из-за неотапливаемого сезона украинцы получали 350-400 грн, то в отопительный сезон значительно больше — примерно 1,7 тыс. — 1,8 тыс. грн.

Также на зимний сезон 2023-2024 нормативы отопления правительство повысило вчетверо и будут следующие для субсидии:

на уголь — 2,23 тонны;

на дрова — 7,41 тонны.

Был учтен рост стоимости угля и дров, поэтому субсидии и льготы будут покрывать большую часть денежных затрат на покупку твердого топлива.

Размер пособия рассчитывают в индивидуальном порядке для каждой семьи в зависимости от доходов. В этом году для определения размера субсидии на бытовое топливо нет необходимости обращаться специально в органы ПФУ.

Если назначена субсидия на покупку печного топлива, новую помощь пересчитают автоматически. В общей сложности можно получить около 16 тыс. грн компенсации.

Стоит отметить для расчета субсидии на отопительный период доходы будут учитываться за I — II кварталы 2023 года согласно нормам Порядка исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи для всех видов социальной помощи, утвержденного постановлением правительства № 632. от 22.07.2020.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине при некоторых условиях гражданам могут отменить субсидии. Одной из них может стать переезд, о котором не сообщено в Пенсионный фонд.