Придут к каждому: с 1 декабря возвращаются налоговые проверки

Налоговики могут поднять документы за последние семь лет, и немало там накопать

В Украине с 1 декабря возобновляются налоговые проверки. Это прописано в новом законе, недавно принятом Радой. Речь идет о возвращении даже не довоенных, а еще доковидных рейдов фискалов, ведь в карантин многие нормы по проверкам ослабили. Поэтому бизнес уже забыл, что такое настоящая налоговая проверка. И многих это очень пугает. Ожидается, что контролеры будут массово штрафовать. К тому же, закон выписали так, что налоговики могут поднимать документацию уже даже не за три года, а даже за семь, то есть, "можущих накопать" рисков становится больше.

Как будут возвращать налоговые проверки и к чему готовиться бизнесу?

Проверки по-новому

Тема возвращения документальных проверок (на которые с начала войны ввели мораторий для всех, кроме компаний, занимающихся подакцизной продукцией, игорным бизнесом, финансовыми платежными услугами), в Украине обсуждается уже давно.

Отмена налогового моратория является одним из структурных маяков, на которые подписалась Украина в меморандуме с МВФ. Его выполнение связано с предоставлением Фондом третьего кредитного транша для нашей страны. Поэтому особого пространства для маневра у власти не было.

Предметом дискуссии стали варианты отмены моратория. В Раду подали 6 проектов по возврату налоговых проверок, в том числе от Кабмина. В результате дали ход законопроекту Даниила Гетманцева и Александра Совы. Между первым и вторым чтением его буквально засыпали правками, но большинство из них в результате отклонили.

Что прописано в законе о возврате налоговых проверок?

Кто может попасть под налоговые проверки с 1 декабря 2023 года

Во-первых, налоговикам с 1 декабря разрешат проводить максимальное количество проверок.Как объяснил "Бизнес-Телеграфу" Андрей Реун, партнер LCF Law Group, руководитель практики налогового права, вернется даже не довоенная, а доказательная налоговая политика, поскольку массовое проведение налоговых проверок было под запретом еще с 2020 года, на волне карантина. И о таком тотальном контроле бизнес уже забыл.

Как отметил Реун, действующая редакция Налогового кодекса предусматривает проведение всех камеральных и фактических проверок. В то же время, плановые и внеплановые документальные проверки могут проводиться только частично: внеплановые только по отдельным основаниям, а плановые – согласно плану-графику, в который можно включать только часть налогоплательщиков. Однако уже с первого декабря контролирующие органы смогут прийти на внеплановую проверку, используя любое из 27 оснований, предусмотренных статьей 78 ТК Украины.

Во-вторых, расширен перечень лиц, которые могут быть включены в план-график документальных проверок.

Если в план-график могут попасть только лица, осуществляющие деятельность в сфере производства и/или реализации подакцизной продукции, в сфере организации азартных игр, а также налогоплательщики, предоставляющие финансовые и платежные услуги, то с 1 декабря к ним могут присоединиться :

нерезиденты, осуществляющие деятельность в Украине, однако уровень роста их дохода не привел к аналогичному росту прибыли (разница в росте более 50%) или выплачивают заработные платы, однако прибыль не декларируют.

налогоплательщики, которые соответствуют ряду критериев (по своей сути – своеобразным критериям рискованности) по итогам 2021 года.

Так, под последний критерий будут подпадать плательщики:

в которых уровень уплаты налога на прибыль или НДС на 50% и более ниже уровня уплаты налога в соответствующей отрасли.

дебиторская задолженность которых превышает кредиторскую более чем вдвое.

общая сумма расходов, отраженных в налоговой декларации об имущественном положении и доходах, составляет 75% или более суммы общего годового дохода (для физических лиц-предпринимателей на общей системе, у кого годовой доход более 10 миллионов гривен).

которые начисляют заработную плату в размере меньшем, чем средняя заработная плата в соответствующей отрасли в соответствующем регионе.

Теоретически под эти критерии подпадают не все компании. На практике это не гарантировано, считает налоговый адвокат, руководитель компании ADA Group Андрей Тамошюнас. "Не исключено, что новации ввели именно для того, чтобы, наоборот, больше плательщиков уже сейчас попало в план-график проверок, и можно было бы сразу по максимуму пополнять бюджет", — отметил адвокат. Дело в том, что отбирать претендентов на проверки будут по результатам работы бизнеса в 2021 году, то есть еще довоенного периода. А там цифры могут существенно отличаться от текущих. На этот нюанс еще на этапе обсуждения проекта обращала внимание Европейская бизнес-ассоциация, указывая в своем письме депутатам, что с начала войны доходы многих компаний существенно упали. И предлагала "примерить" критерии отбора кандидатов на проверки в предыдущий квартал этого года. Но предложение в конце концов так и не учли.

Есть еще один неприятный для некоторых нюанс. "С 1 декабря 2023 года в план-график проверок могут быть включены не только компании, которые по состоянию на дату проведения проверки осуществляют деятельность в определенных сферах, но и работавшие в них ранее", — отметил советник и соруководитель практики разрешения споров по налоговыми и таможенными органами компании Arzinger, адвокат Никита Ларионов.

Также налоговики будут отбирать себе "клиентов", деятельность которых отвечает определенным числовым критериям. Их еще предстоит рассчитать и опубликовать Государственная налоговая служба Украины. И только после этого станет до конца понятно, кто именно может попасть в поле зрения налоговиков, а кто ничем не рискует. "Сохраняет свою силу норма, согласно которой план-график налоговых проверок обновляется ежемесячно, в связи с чем важно регулярно его мониторить на сайте Государственной налоговой службы Украины", — говорит Ларионов.

В-третьих, прописали исключения по поводу проверок.

Для юрлиц, зарегистрированных на оккупированных территориях, территориях, где ведутся активные действия и территориях возможных военных действий, мораторий еще продлили.

Что касается ФЛПов, то для "единщиков" первой и второй групп мораторий сначала хотели отменить с отсрочкой — с 1 августа 2024 года. Но ко второму чтению дату "Ч" отодвинули еще дальше – до 1 декабря следующего года. Поэтому в малый бизнес контролеры пока не будут ходить. Но для ФЛП с 1 августа уже и так отменили послабление по уплате единого налога, а для всех компаний тогда убрали возможность переходить на модель, предусматривающую уплату 2% от оборота вместо всех других налогов (НДС, налог на прибыль и др.).

В Минфине уже заявили, что план проверок на ближайший год (с 1 декабря 2023 по 31 января 2024) распространяется на всех плательщиков, которые соответствуют прописанным в новом законе критериям. То есть, налоговики буквально на низком старте.

Что делать?

Для бизнеса отмена моратория на налоговые проверки еще на этапе обсуждения стала настоящей страшилкой. Сейчас, после принятия закона, настроения только ухудшились.

"Бизнес сейчас и так пытается выжить, уплатить налоги, и это при почти полном отсутствии инвестиций. Поэтому любые негативные факторы, а возвращение проверок как раз среди них, только ухудшат бизнес-среду", — говорит руководитель IT-компании Alcor Дмитрий Овчаренко. .

Причем бизнес пугает не столько сам факт проверок, сколько "предвзятое отношение налоговой", мол, если уж пришли, то обязательно что-нибудь найдут и выпишут штрафы. "Налоговики по-прежнему будут искать возможность увеличить поступление в бюджет путем надуманного увеличения налогооблагаемой базы, изъятия сумм, отнесенных к расходам и т.п.", — считает председатель холдинга "Молочный альянс" Сергей Вовченко.

"Проблема — уже сам факт проверки, подход контролеров таков, что практически всегда выписывают штрафы. Уже несколько десятилетий действует негласная норма — штраф в размере не менее 0,5% от оборота за период проверки. Из пальца высосут причину, но акт напишут, а дальше — или платы, или в суд", — сетует директор деревообрабатывающей компании ВГСИ Ирина Мацепура.

Руководитель фармкомпании "Алкалоид Киев" Артем Матвеев настроен более оптимистично. "Любые проверки отнимают время и нервы. Но если все хорошо и нечего скрывать, значительных проблем быть не должно. А то, что сняли мораторий, то бюджету нужны деньги, в стране идет война, и мы должны это понимать", — отметил он. Матвеев.

Насколько действительно жесткими будут новые проверки с 1 декабря?

"Очевидно, что встречи с контролирующими органами будут значительно частее, чем сейчас", — предполагает Реун. При этом внезапными для плательщиков станут не только внеплановые проверки, на которые налоговики любят приходить после запроса на информацию, но и плановые. Так, на период военного положения ГНС имеет право ежемесячно пересматривать утвержденный план-график проверок, внося в него изменения. При этом после публикации новой редакции плана-графика проверка может быть начата уже через 30 дней.

Есть еще и такой нюанс: из-за того, что ранее действовал мораторий на проверки, контролирующие органы могут проверить отчетные периоды, начиная с 2017 года, то есть, вместо обычных трех — последние 7 лет. Причем если плательщик попадет в план-график позже, например в 2025 году, то этот период только увеличится — могут проверять уже до 9 лет деятельности. Учитывая это, а также достаточно ограниченные сроки с момента получения информации о проведении проверки до ее начала, о подготовке к визиту налоговиков стоит позаботиться уже сейчас", — считает Реун.

Что делать бизнесменам? Наилучшим способом подготовки к проверке является проведение предварительного анализа, еще до визита налоговиков. правильности квалификации операций в целях налогообложения НДС, применении регистраторов расчетных операций, а также операциях с нерезидентами (на предмет соблюдения сроков расчетов, уплаты налога с доходов нерезидентов и соблюдения правил трансфертного ценообразования)», – советует Реун. Однако проверяющие вряд ли обойдут стороной и другие потенциальные возможности для доначисления налоговых обязательств.

Поэтому при подготовке к встрече с контролирующими органами основное внимание необходимо сосредоточить на проверке, относительно всех операций есть надлежащая документация, достаточно ли для подтверждения факта совершения операции, правильно ли она оформлена. Также следует проверить правильность отражения таких операций в бухгалтерском и налоговом учете. Следует также повторно проверить своих контрагентов по признакам рисковости. Например, за последнее время в отношении самого контрагента или любого лица по цепи поставок могло быть открыто уголовное производство, которое не даст вам шансов пройти проверку без доначислений. Если проводились операции, которые могут быть по-разному квалифицированы (например, оплата программного обеспечения как услуга по НДС или как лицензионный платеж роялти), то необходимо подготовить обоснование правильности учета таких операций. Такая подготовка поможет налогоплательщику вовремя исправить отдельные недостатки ведения учета, спрогнозировать риски проведения проверки и заблаговременно обосновать правомерность своих действий, которые могут быть использованы как при проверке, так и при обжаловании ее результатов», — говорит Андрей Реун.

Наталья Куриленко, аудитор, адвокат, руководитель налоговой практики адвокатской компании "Соколовский и партнеры" говорит, что возврат налоговых проверок будет означать для бизнеса фактически дополнительную налоговую нагрузку, в случае уплаты начисленных сумм. И, конечно, рост количества судебных споров с налоговиками. "Стратегически для налогоплательщиков не все так плохо, учитывая низкое качество актов проверки и в целом доказательной базы, обычно собираемых фискалами. Практика показывает, предпринимателям, в большинстве случаев, вполне реально получить положительное судебное решение. Налоговые органы, как всегда, будут использовать ситуацию Дело в том, что далеко не все пострадавшие от произвола налоговых органов предприниматели обращаются в суд, поэтому по результатам проведенных проверок можно предусмотреть значительное поступление налогов и штрафов в бюджет. не терять время, а готовиться к проверкам.Необходимо, убедиться в наличии всех финансово-хозяйственных документов, подтверждающих осуществление конкретных хозяйственных операций и отсутствия нарушений в целом. акте проверки и определенной подготовительной работе обращаться в суд", — отметила Куриленко.

"Подводя итог, можно отметить следующее: как всегда придут с проверкой к тому бизнесу, который имеет деньги, то есть, который работает. Готовиться к проверкам нужно тщательно, будут проверять тщательно, ведь бюджет пуст. При этом, проведение проверок налоговой службой не является чем-то новым для отечественного бизнеса", — подытожил Дмитрий Лазебный, адвокат юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры".

Пытаются заблокировать

Впрочем, в день принятия законопроекта №10016-д в Раде зарегистрировали проект постановления №10016-д (его подал нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Микиш), предусматривающий отмену уже проголосованного закона. В пояснительной записке к проекту написано, что принятие закона об отмене моратория на проверки нарушает регламент ВР. В частности, его пункт о том, что документы в законопроект (сам текст с поправками, выводы профильного комитета и др.) должны предоставляться народным депутатам не позднее чем за 10 дней до рассмотрения законопроекта в сессионном зале. А фактически это сделали только 6 ноября, то есть за три дня до голосования. Что якобы лишило народных избранников возможности надлежащим образом изучить материалы.

Поэтому на время (пока проект постановления не рассмотрит профильный комитет и он не пройдет сессионного зала) новый закон заблокирован. Его не смогут подписать ни спикер парламента, ни президент. И законопроект 10016-д пока не вступил в силу.

Повлияет ли это на возврат проверок в целом и на сроки, когда налоговики смогут стартовать с рейдами? Нардеп Ярослав Железняк считает, что нет. "Не очень повлияет, учитывая, что закон вступает в силу с 1 декабря, а еще в ноябре Рада соберется. Так что пока так", — прокомментировал Железняк.