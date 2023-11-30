Сплата податків та ввезення гуманітарки по-новому, допомога ВПО та тарифи ЖКГ: що зміниться з 1 грудня

Змін буде маса і не всі приємні

Щомісяця несе українцям щось нове і грудень не стане винятком. Головні зміни першого місяця зими торкнуться бізнесу, і не можна сказати, що вони припадуть усім до смаку.

"Телеграф" розбирався, які зміни і на кого чекають в Україні з 1 грудня. Їх не можна назвати революційними, але досить неприємними вони стануть.

З 1 грудня почнуть перевіряти бізнес, але не всіх

Вже з 1 грудня в Україні відновлюються податкові перевірки, що було прописано у новому законі, нещодавно прийнятому Радою. Причому документальні планові податкові перевірки можуть проводити щодо:

підприємців, які здійснюють реалізацію підакцизної продукції;

представників бізнесу в галузі організації та проведення азартних ігор;

платників податків, які надають фінансові, платіжні послуги;

нерезидентів, які здійснюють в Україні діяльність через відокремлені підрозділи, постійні представництва та/або відокремлені підрозділи.

"Телеграф" докладно писав, кому слід побоюватися можливої перевірки насамперед, наприклад, тих, хто сплачує податків у середньому на 50% менше, ніж інші підприємства чи підприємці у цій галузі.

Втім, для декого перевірки з 1 грудня поки що так і не почнуться. Так, ФОП 1-ї та 2-ї груп єдиного податку можуть не побоюватися перевірок до 1 грудня 2024 року.

Сплата податку за новими правилами

Окрім повернення перевірок бізнес очікує на зміну правил заповнення платіжок на його сплату. Тепер уже з 1 грудня у полі платіжок під назвою "Призначення платежу" доведеться вказувати два обов’язкові пункти:

код сплати податків та ЄСВ;

назву податку або ЄСВ та період, за який він сплачується.

Якщо йдеться про сплату єдиного соціального внеску або єдиного податку, тепер платіжка повинна буде включати цифру "101", тобто код податку і період за який він сплачується, наприклад, III квартал 2023 року або листопад 2023 року, якщо плата йде щомісяця.

Тарифи заморожені, а субсидії сплачують

Хорошою новиною буде те, що в грудні не зростатимуть тарифи на комунальні послуги, оскільки діє мораторій на зростання тарифу на газ та тепло, ухвалений раніше Верховною Радою. За рештою комунальних тарифів такої ясності у довгостроковій перспективі немає, але з 1 грудня ні електроенергія, ні вода, ні вивіз сміття, ні квартплата точно не зростатимуть. Тож платитимуть українці, як і раніше, будуть 2,64 грн за 1 кВт/год та 7,96 грн за 1 кубометр газу від "Нафтогазу".

Також буде продовжено практику виплати субсидій сім’ям, витрати яких на комуналку перевищують 15% сукупного доходу. Із грудня її розмір в Україні зміниться через зростання сум у платіжках.

Водночас для бізнесу НКРЕКУ з 1 грудня запровадив 4 зони споживання електроенергії, залежно від якої підприємства мають сплачувати від 3 до 7,5 тисяч гривень за кожну спожиту МВт/год.

Ввозити гуманітарну допомогу по-новому

Також з 1 грудня почнуть діяти правила, зазначені у постанові КМУ №953 щодо нових правил ввезення гуманітарної допомоги з-за кордону. Тепер волонтери повинні будуть вносити всю номенклатуру до декларації у спеціальному реєстрі та звітувати про передачу допомоги адресатам чи замовникам. Таким чином, в уряді планують боротися зі злочинними схемами, які використовуються для спрощеного ввезення в Україну товарів під виглядом гуманітарки та їх подальшого продажу.

При цьому до 1 квітня 2024 року збережеться перехідний період, коли звітність про ввезену та видану гуманітарну допомогу можна буде здавати у паперовому та електронному вигляді.

Докладніше про нові правила ввезення гуманітарної допомоги "Телеграф" писав раніше.

Допомога ВПО

Також зміняться правила призначення допомоги внутрішньо переміщеним особам, якщо вони підходять під будь-яку з умов, про які раніше писав "Телеграф". Наприклад, особа, яка відмовилася від виплати, має право на поновлення допомоги, проте потрібно відповідати двом умовам — якщо дана особа була знищена або пошкоджена житло і українець повторно переїхав з території, на якій ведуться бойові дії або вона окупована.

Іспити у водіїв

Також з 1 грудня на території всієї України пошириться пілотний проект із прийому іспитів у водіїв на прозорих умовах. Він стартує у Харківській, Чернівецькій, Тернопільській, Волинській, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях.

З 1 грудня теоретичні та практичні іспити прийматимуть виключно сервісні центри МВС зазначених регіонів, які беруть участь у "пілоті". Інші сервісні центри МВС у цих областях, як і раніше, надаватимуть громадянам послуги з реєстрації та перереєстрації транспортних засобів, обміну та видачі національного та міжнародного посвідчення водія, вибракування транспортного засобу.

Нагадаємо, що до 1 грудня відповідно до правил військового обліку, затверджених постановою Кабінету міністрів №1487, щороку до військкоматів (ТЦК та СП) мають подавати списки військовозобов’язаних та резервістів.