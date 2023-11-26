Частина ВПО залишиться без виплат у 2024 році: хто з українців у списку

Осіб, яким скасують допомогу, сповістять

З наступного року частині внутрішньо переміщених осіб (ВПО) буде скасовано грошові виплати від держави. Зміни буде запроваджено відповідно до постанови Міністерства соціальної політики від 11.07.2023 № 709 Про підтримку внутрішньо переміщених осіб, грошові виплати скасують людям, чий матеріальний стан дозволяє здійснювати суттєві покупки та робити інвестиції.

Про це повідомляється на сайті уряду. Зокрема, у постанові йдеться про українців, які придбали нерухомість протягом 2023 року.

Проте це не весь список внутрішньо переміщених осіб, яким не варто очікувати виплати вже з 1 січня 2024 року. Адже скасуванню виплат підлягають громадяни, які мають певні заощадження або здійснювали акти купівлі на чималі суми.

Зокрема, виплати не надходитимуть громадянам, які:

придбали квартиру, будинок чи ділянку на суму понад 100 тис. грн (крім житла, отриманого коштом державного чи місцевого бюджету);

придбали новий транспортний засіб, з року випуску якого минуло менше ніж 5 років (крім авто, які були придбані волонтерами та передані на потреби ЗСУ);

мають власне житло площею понад 13,65 кв. м на одного члена сім’ї на територіях, де не ведуться активні (можливі) бойові дії або які не є окупованими;

придбали іноземну валюту на загальну суму понад 100 тис. грн (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг), а також банківські метали;

мають на депозитному банківському рахунку кошти на загальну суму більше 100 тис. грн.

Якщо унаслідок перевірки ВПО через державні реєстри буде ухвалене рішення про припинення грошової допомоги, особу буде повідомлено електронною поштою, телефонним дзвінком чи засобами електронного сповіщення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС).

Раніше "Телеграф" писав, що з 21 листопада 2023 року вводяться нові зміни для отримання допомоги, які торкнуться чотирьох категорій українців.