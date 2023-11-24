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Допомога 50 тисяч гривень для двох категорій дітей: які умови для здійснення виплати

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Українська гривня
Українська гривня. Фото Depositphotos

Треба відповідати певним умовам

Українці деяких областей мають право на окремі соціальні виплати. Особи, що мають реєстрацію у Львівській територіальній громаді, можуть розраховувати на грошову допомогу.

Для здійснення нарахування треба відповідати однієї з двох умов, як мовиться на сайті Львівської міської ради. Ці кошти мають бути витрачені на навчання та оздоровлення.

Які категорії громадян мають право на ці виплати

  • діти загиблих військових;
  • діти військовослужбовців, якщо оборонець отримав I групу інвалідності, внаслідок військових дій.

Варто зауважити, що гроші також можуть отримати діти військових, що раніше мали прописку в іншій тергромаді, але отримали статус переселенця і були призвані на службу ТЦК у Львові.

Що робити, аби гроші були нараховані

Така допомога буде здійснюватись вищезазначеним категоріям осіб щороку, до досягнення ними повноліття.

Заявку на отримання грошей треба подати у Львівській центр надання послуг учасникам бойових дій. Наразі це можна зробити за адресою: вулиця Пекарська, 41. Якщо є додаткові запитання, то можна зателефонувати за номером: 067-962-83-25.

Зразок заяви та перелік необхідних документів можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що правила для нарахування виплат ВПО змінились для 4 категорій українців.

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#Допомога #Соціальні виплати #Виплати