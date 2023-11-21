Виплата в розмірі майже 11 тисяч для 6 категорій українців: хто має на неї право

Розмір не змінюється

Україною передбачено деякі виплати соціальної допомоги для українців.Таким є нарахування в розмірі 10 800 гривень для осіб шести областей країни.

Як мовиться на сайті Естонської ради у справах біженців, протягом трьох місяців з моменту подання заявки українцям виплачують по 3,6 тисячі гривень протягом трьох місяців (10800 грн). Щоб отримати цю виплату, треба відповідати деяким критеріям.

Хто має право на допомогу

Розраховувати на виплату можуть жителі Запорізької, Донецької, Луганської, Харківської, Херсонської та Миколаївської областей.

"Багатоцільова грошова допомога надається на основі оцінки домогосподарства на предмет відповідності соціально-економічним критеріям та критеріям уразливості", — йдеться на сайті.

Куди подати заявку та як це можна зробити

Особі можна подати заяву за номером телефону (0 671 052 803) або через запит на сайті організації. Якщо українець знаходиться на тимчасово окупованих територіях або в містах/селах, які були деокуповані протягом останніх двох місяців, то у нього є можливість подати дані в електронному варіанті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі особи можуть розраховувати на дві виплати одночасно — пенсію та соціальну допомогу.